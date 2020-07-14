Вторая волна коронавируса может унести 120 тысяч жизней в Великобритании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Великобритания должна подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции этой зимой, которая может быть смертоноснее, чем первая. Об этом говорится в докладе Британской академии медицинских наук, опубликованном во вторник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В сочетании с возникшими сложностями в системе здравоохранения страны из-за пандемии и предстоящей эпидемии гриппа, вторая волна коронавируса представляет собой серьезную угрозу для граждан Великобритании.

В этой связи документ призывает начать срочную подготовку уже сейчас, чтобы снизить риск перегрузки системы здравоохранения и спасти больше жизней этой зимой, когда, наряду с распространением других инфекций, такие заболевания, как астма, инфаркт, хроническая обструктивная болезнь легких и инсульт имеют тенденцию к ухудшению.

Исследования показывают, что коронавирус чаще распространяется зимой, когда люди проводят больше времени в помещении, тогда как сам вирус способен дольше выживать в более холодных и темных зимних условиях.

В документе отмечается, что существует высокая степень неопределенности относительно того, как будет развиваться вторая волна коронавируса в Великобритании, но в академии описали в общих чертах самый правдоподобный наихудший сценарий, при котором индекс репродукции R, отображающий среднее количество людей, которых заражает заболевший, возрастет до 1,7 с сентября 2020 года.

Этот сценарий предполагает, что в январе и феврале 2021 года будет наблюдаться пик госпитализаций и смертельных случаев в Великобритании. При этом число смертей, связанных с атипичной пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом, в период с сентября текущего года по июнь 2021 года может достигнуть 119 900 человек.

Отметим, общее количество заразившихся коронавирусом в Великобритании составляет свыше 290 тысяч человек, от COVID-19 скончались более 44,8 тысяч.