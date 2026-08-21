Вторая тройня за год появилась в Павлодарской области

Счастливыми родителями тройни стала семья из пригородного села Кеменгер. При этом, теперь у них в общем семеро детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении здравоохранения региона рассказали, тройня родилась 10 августа в павлодарском областном перинатальном центре. Семья Тусупбековых уже воспитывает трех сыновей и дочку, а теперь к ним добавились еще два мальчика и девочка.

— Теперь в семье семеро детей и их мама будет представлена к награждению подвеской «Алтын алқа». Девушка рассказала, что беременность наступила естественным путем. Пара планировала еще одну девочку, однако судьба подарила им сразу троих, — рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Кстати, в семье есть традиция называть всех детей на букву «Е». Сегодня же маму и новорожденных Елнару, Елнияра и Елдияра выписали из роддома.

Напомним, в начале августа стало известно, что в Павлодарской области появилась на свет первая тройня за последние два года.