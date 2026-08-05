Первая тройня за последние два года появилась на свет в Павлодарской области

33-летняя жительница Павлодара Мадина Казенова в очередной раз стала мамой, на свет появились три мальчика — Аят, Иса и Алан, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации медиков, два мальчика родились весом больше двух килограммов, а третий — около полутора. В итоге последний пока остается под наблюдением медиков.

Фото: Айбек Жуматов/Kazinform

— Он в принципе под интенсивным наблюдением, он кислородонезависим. Нам нужно, чтобы он определённый вес набрал, научился хорошо сосать и тогда мы уже отпустим к маме. Мама приезжает, наведывает его, — рассказала директор Павлодарского областного перинатального центра № 1 Гульанар Буратаева.

Для Мадины Казеновой это уже вторая беременность, старшей дочери 12 лет. При этом тройня стала результатом проведенного ЭКО.

В управлении здравоохранения сообщили, с начала года в Павлодарской области на свет появилось 4250 детей, в том числе 33 двойни и одна тройня.

Напомним, шестая тройня с начала года родилась в Туркестанской области.