Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Вторая тройня родилась с начала года в Туркестанской области

4 Марта 2021, 19:38
Вторая тройня родилась с начала года в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Толебийском районе Туркестанской области родилась тройня. 36-летняя жительница города Ленгер Акерке Сергебаева родила двух девочек и одного мальчика в областном перинатальном центре №1. Это уже вторая тройня, которая родилась с начала года в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья Туркестанской области.

Новорожденных назвали Балжан, Тогжан и Магжан. Младенцев, родившихся на 33 неделе 15 февраля, взяли под наблюдение врачи перинатального центра. На сегодня состояние малышей оценивается как удовлетворительное, скоро их выпишут домой. Отметим, что семья уже воспитывает сына и трех дочерей.

«Были опасения, но я очень рада, что роды прошли благополучно. Дома меня ждут еще четверо детей. Спасибо врачам», - говорит Акерке Сергебаева.

Многодетная мать и глава семьи работают в школе-интернате города Ленгер.

Отметим, что с начала года в Туркестанской области на свет появились более 10 тысяч детей.


Туркестанская область   Здравоохранение   Демография   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау