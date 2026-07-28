Вторая смерть за месяц: на лечебном озере Менгесер в СКО погибла женщина

По данным департамента полиции региона, трагедия произошла 26 июля около 13:00. Женщина приехала на отдых вместе с родственниками. Во время купания ей внезапно стало плохо.

Несмотря на оказанную на берегу медицинскую помощь, спасти ее не удалось. По данному факту полиция проводит досудебное расследование.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.

Это уже второй подобный случай на озере Менгесер за последний месяц. Ранее здесь погиб 77-летний мужчина. Во время купания ему также стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла его спасти. По словам очевидцев, у жителя Айыртауского района, приехавшего на отдых, резко повысилось артериальное давление.

Озеро Менгесер, расположенное в Мамлютском районе, известно своими лечебными грязями. Сюда приезжают отдыхающие не только из Северо-Казахстанской области, но и из других регионов Казахстана, а также России. По данным специалистов, грязь озера применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и кожи. Также считается, что она может быть полезна при некоторых заболеваниях нервной системы, нарушениях обмена веществ и гинекологических заболеваниях.

Ранее сообщалось о происшествиях на водоемах Акмолинской области. К середине июля там от утопления погибли 15 человек.