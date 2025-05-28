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    07:27, 28 Май 2025 | GMT +5

    Вторая ракетка Казахстана мощно стартовала на «Ролан Гаррос»

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (31-е место в рейтинге WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Юлия Путинцева
    Фото: ФТК

    В первом круге «Ролан Гаррос» Путинцева встретилась с Соланой Сьеррой (110-е место) и победила ее в двух сетах — 7:6, 6:2. Матч продолжался 1 час и 39 минут. Следующей соперницей Юлии на турнире станет победительница матча Кэти Волынец (США, 65-е место) — Джоанна Гарленд (Тайвань, 175-е место).

    Напомним, Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде у женщин — она уступает только Елене Рыбакиной (11-е место).

    Ранее сообщалось о том, что драмой обернулся первый матч Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос».

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Юлия Путинцева Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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