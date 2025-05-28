07:27, 28 Май 2025 | GMT +5
Вторая ракетка Казахстана мощно стартовала на «Ролан Гаррос»
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (31-е место в рейтинге WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В первом круге «Ролан Гаррос» Путинцева встретилась с Соланой Сьеррой (110-е место) и победила ее в двух сетах — 7:6, 6:2. Матч продолжался 1 час и 39 минут. Следующей соперницей Юлии на турнире станет победительница матча Кэти Волынец (США, 65-е место) — Джоанна Гарленд (Тайвань, 175-е место).
Напомним, Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде у женщин — она уступает только Елене Рыбакиной (11-е место).
Ранее сообщалось о том, что драмой обернулся первый матч Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос».