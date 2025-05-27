Драмой обернулся первый матч Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос»

Соперницей казахстанки в первом круге «Ролан Гаррос» стала Хулия Риера из Аргентины (202-е место). Несмотря на статус явного фаворита, Рыбакина испытала большие трудности и одержала непростую победу лишь по итогам трех партий — 6:1, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Таким образом, Елена Рыбакина пробилась во второй круг соревнований, где сыграет с 17-летней американской спортсменкой Ивой Йович (129-е место).

Напомним, на минувшей неделе представительница Казахстана выиграла свой первый трофей в 2025 году. В финале турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция) Елена переиграла россиянку Людмилу Самсонову (18-е место) — 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.