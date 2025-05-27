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    09:09, 27 Май 2025 | GMT +5

    Драмой обернулся первый матч Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос»

    Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (11-е место в рейтинге WTA) начала свое выступление на Открытом чемпионате Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме
    Фото: ФТК

    Соперницей казахстанки в первом круге «Ролан Гаррос» стала Хулия Риера из Аргентины (202-е место). Несмотря на статус явного фаворита, Рыбакина испытала большие трудности и одержала непростую победу лишь по итогам трех партий — 6:1, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

    Таким образом, Елена Рыбакина пробилась во второй круг соревнований, где сыграет с 17-летней американской спортсменкой Ивой Йович (129-е место).

    Напомним, на минувшей неделе представительница Казахстана выиграла свой первый трофей в 2025 году. В финале турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция) Елена переиграла россиянку Людмилу Самсонову (18-е место) — 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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