Вторая попытка запуска спутника-шпиона КНДР завершилась неудачно

СЕУЛ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Вторая попытка запуска разведывательного спутника КНДР в четверг завершилась неудачно. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».



Полет первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально, но во время полета третьей ступени произошла нештатная ситуация из-за ошибки в системе аварийной детонации, отмечает ЦТАК.

Национальная администрация развития аэрокосмических технологий КНДР заявила, что тщательно расследует аварию и проведет третий запуск разведывательного спутника в октябре.