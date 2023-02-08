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Вторая группа казахстанских спасателей отправилась в Турцию

8 Февраля 2023, 13:26
Вторая группа казахстанских спасателей отправилась в Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Загрузка личного состава и спасательного оборудования завершена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Второй эшелон казахстанских спасателей отправился в Турцию на место разрушительных землетрясений.

Как сообщалось, еще один борт со спасателями МЧС Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Соответствующее поручение дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В составе второго эшелона – 60 человек личного состава, среди которых спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты. На вооружении у сил быстрого реагирования МЧС около 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования, и более 160 видов медикаментов.

По согласованию с центральным штабом по ликвидации последствий землетрясения, вторая группа МЧС Казахстана присоединится к поисково-спасательным работам в городе Газиантеп. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.



Как сообщалось, в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

Глава государства поручил Правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.

Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.


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