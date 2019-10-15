Вторая авария на теплотрассе в Алматы: пострадало свыше 10 автомобилей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 10 автомобилей пострадало на стоянке из-за аварии на трубопроводе с горячей водой в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Такую информацию нашему корреспонденту предоставили полицейские, которые заполняли акты с места события.





Напомним, сегодня горячую трубу прорвало в районе ТРЦ «Максима» по проспекту Райымбека. Сейчас там идут восстановительные работы.





Ранее в ТОО «Алматинские тепловые сети» заявили, что владельцам пострадавших автомобилей будут выплачены компенсации за счёт этой компании.





Отметим, что это вторая авария на теплотрассе, ранее вчера в Алматы также произошел порыв теплотрассы, в результате чего были затоплены улица и несколько автомобилей. В акимате позже назвали предварительную причину аварии.























