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Вторая авария на теплотрассе в Алматы: пострадало свыше 10 автомобилей

15 Октября 2019 13:05
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Вторая авария на теплотрассе в Алматы: пострадало свыше 10 автомобилей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 10 автомобилей пострадало на стоянке из-за аварии на трубопроводе с горячей водой в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Такую информацию нашему корреспонденту предоставили полицейские, которые заполняли акты с места события.


Напомним, сегодня горячую трубу прорвало в районе ТРЦ «Максима» по проспекту Райымбека. Сейчас там идут восстановительные работы.


Ранее в ТОО «Алматинские тепловые сети» заявили, что владельцам пострадавших автомобилей будут выплачены компенсации за счёт этой компании.


Отметим, что это вторая авария на теплотрассе, ранее вчера в Алматы также произошел порыв теплотрассы, в результате чего были затоплены улица и несколько автомобилей. В акимате позже назвали предварительную причину аварии.







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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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