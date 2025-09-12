РУ
    В Таразе ограничат движение из-за марафона 13 сентября

    Будет перекрыта большая часть улицы Толе би от центральной площади до авторынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Таразе временно ограничат движение транспорта утром 13 сентября
    Фото: Алексей Поляков/Kazinform

    Субботним утром жителям и гостям Тараза следует заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

    С 07:00 до 10:00 в городе состоится марафон с участием военнослужащих, посвященный 25-летнему юбилею РГК «Юг». Старт забега запланирован на центральной площади у памятника Байдибеку, а финиш — на авторынке. В этот промежуток времени движение по улице Толе би будет перекрыто, и пересечь ряд центральных перекрестков окажется невозможно.

    В Таразе ограничат движение из-за марафона 13 сентября
    Фото: РГК "Юг"

    Улица Толе би будет перекрыта от проспекта Абая, в западном направлении — на всех последующих пересечениях с улицами Айтиева, Койгельды, Жамбыла, Турысова, Рыскулова, Аль-Фараби и Махамбет Батыра. Ограничение также коснется пересечения с объездной дорогой.

    Ранее мы рассказывали, что в Астане сократят количество марафонов из-за жалоб жителей.

    Правила участия в марафонах ужесточили в Акмолинской области.

