KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    В Таразе нотариус отказал наследницам из Норвегии из-за одной детали в документах

    Две женщины, проживающие в Норвегии, едва не лишились наследства отца из-за того, что их фамилии в доверенностях были написаны на английском языке — именно это стало формальной причиной отказа нотариуса принять документы.

    завещание
    Фото: drobotdean / Freepik

    Отец женщин умер в октябре 2024 года. Известие о его смерти дошло до дочерей, проживающих в Норвегии, лишь спустя четыре месяца. К этому времени установленный законом срок для принятия наследства уже подходил к концу, а оформить необходимые документы дистанционно оказалось непросто.

    Дополнительной преградой стали доверенности, подготовленные за рубежом: нотариус не принял документы, поскольку фамилии наследниц были указаны на английском языке. Впоследствии женщинам отказали и в выдаче свидетельства о праве на наследство.

    Чтобы восстановить свои права, дочери обратились с иском в Таразский городской суд.

    Во время разбирательства суд установил, что обе заявительницы относятся к наследникам первой очереди. Вместе с ними на имущество отца претендовала их третья сестра. Других наследников этой очереди не было.

    При этом семейного спора вокруг имущества не возникло, а третья дочь полностью признала требования сестер и не возражала против восстановления пропущенного срока.

    Суд учел, что женщины постоянно проживают за рубежом, своевременно не получили информацию о смерти отца и столкнулись с объективными сложностями при оформлении документов. Эти обстоятельства признали уважительными.

    В результате срок для принятия наследства восстановили, а дочерей признали принявшими имущество после смерти отца. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее мы рассказывали, какие ошибки в документах могут создать проблемы.

    Кредиты, долги и алименты: что переходит по наследству в Казахстане

    Закон и право Суды Жамбылская область Общество Норвегия Тараз Наследство
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор