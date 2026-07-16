В Таразе нотариус отказал наследницам из Норвегии из-за одной детали в документах

Две женщины, проживающие в Норвегии, едва не лишились наследства отца из-за того, что их фамилии в доверенностях были написаны на английском языке — именно это стало формальной причиной отказа нотариуса принять документы.

Отец женщин умер в октябре 2024 года. Известие о его смерти дошло до дочерей, проживающих в Норвегии, лишь спустя четыре месяца. К этому времени установленный законом срок для принятия наследства уже подходил к концу, а оформить необходимые документы дистанционно оказалось непросто.

Дополнительной преградой стали доверенности, подготовленные за рубежом: нотариус не принял документы, поскольку фамилии наследниц были указаны на английском языке. Впоследствии женщинам отказали и в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Чтобы восстановить свои права, дочери обратились с иском в Таразский городской суд.

Во время разбирательства суд установил, что обе заявительницы относятся к наследникам первой очереди. Вместе с ними на имущество отца претендовала их третья сестра. Других наследников этой очереди не было.

При этом семейного спора вокруг имущества не возникло, а третья дочь полностью признала требования сестер и не возражала против восстановления пропущенного срока.

Суд учел, что женщины постоянно проживают за рубежом, своевременно не получили информацию о смерти отца и столкнулись с объективными сложностями при оформлении документов. Эти обстоятельства признали уважительными.

В результате срок для принятия наследства восстановили, а дочерей признали принявшими имущество после смерти отца. Решение суда уже вступило в законную силу.

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