Всю ночь спасали мужчину, потерявшегося в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всю ночь длилась спасательная операция Республиканского оперативно-спасательного отряда в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОСО.

5 мая в 23:11 часов, в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступила информация о мужчине потерявшемся в горах в районе водопадов в ущелье Аю-Сай ( Бостандыкский район г. Алматы).

На поисково-спасательные работы выехала оперативная группа РОСО. Направляясь вверх по ущелью Аю-Сай, спасатели обнаружили пострадавшего, он находился на гребне над одним из водопадов. Оперативная группа пыталась подойти к молодому человеку с разных направлений. Подобраться к мужчине не представлялось возможным. Из-за того, что в реках поднялась вода, каждая переправа требовала использования специального снаряжения. Дополнительные сложности составляли скользкие камни, обрывистая местность и темное время суток.

Старшим в оперативной группе было принято решение подняться на оперативном автомобиле выше к космостанции (3200 над уровнем моря) и, двигаясь по маршруту пострадавшего, спускаться вниз. Продвигаться в таких условиях было крайне опасно. Когда начало светать, спасатели РОСО установили с пострадавшим визуальный контакт. На протяжении всей спасательной операции с пострадавшим поддерживалась связь по мобильному телефону и через дежурную часть РОСО.

Подобравшись к мужчине, найдя наиболее безопасное место, при помощи альпинистского снаряжения ему помогли спуститься.

Турист был взволнован, но в целом чувствовал себя хорошо. Спасатели РОСО доставили молодого человека до автобусной остановки в городе. В 13.00 часов 6 мая оперативная группа прибыла на место дислокации.