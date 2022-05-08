8 Мая 2022 18:13

Вся техника и личный состав свободных смен ДЧС тушили камыш в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в районе речного порта горит камыш. Предварительная площадь 5 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях обеспокоенные горожане делятся видео полыхающего камыша. Люди волнуются, что огонь быстро подберется к жилым строениям.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям заверили, что угрозы возгорания дачных участков нет.

«Объявлен третий повышенный номер вызова. На место ликвидации направлена вся имеющаяся техника и личный состав свободных смен. Пожар локализован, идет ликвидация», - прокомментировали в пресс-службе.

В апреле в Петропавловске из-за сухой травы произошел пожар сразу в нескольких дачных обществах. Пострадали около 800 участков. Через несколько дней вновь произошел пожар, загорелся камыш. Пламя перекинулось на территорию штрафстоянки. Сгорели несколько автомобилей.











