Вся деятельность АНК должна носить проактивный и опережающий характер - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вся деятельность Ассамблеи народа Казахстана должна носить проактивный и опережающий характер. Об этом заявила заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сложность сферы, в которой работает АНК очевидна всем. Это еще более зрима на фоне очень сложной геополитической ситуации, вызванной российско-украинском конфликтом. Безусловно, Казахстан всегда вступает за братство между народами. И это незыблемая константа нашей внутренней политики. Но всегда есть и будут риски, которым мы должны противостоять сообща, как это было за годы независимости. В самых трудных ситуациях этносы Казахстана проявляли сплоченность, выступив единым фронтом ради мира, согласия, процветания нашего общего дома», - рассказала Аида Балаева во время расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана.

«В то же время нам не нужно идеализировать межнациональную картину, нужно выявлять острые моменты, принимать профилактические меры в рамках своих компетенций. Отказаться от архаичных методов ведения работы, от бюрократических подходов, демагогии», - отметила Аида Балаева.

Заместитель руководителя Администрации Президента РК также отметила, что «Глава государства практически в каждом своем выступлении подчеркивает приоритет эффективности в работе и собственном примером показывает стремление к открытости, готовности обсуждать проблемные вопросы, ждет от своих соратников такого же активного прагматичного подхода».

«В этой связи, вся деятельность Ассамблеи народа Казахстана должна носить проактивный, опережающий характер, направленный на формирование поля возможностей в реализации задач Послания. Пришла пора менять ситуацию. На мой взгляд, много несправедливой критики в адрес деятельности АНК. Понятно, что есть мнения. Сейчас прекрасная возможность еще раз доказать, что АНК имеет созидательную основу», - подчеркнула Аида Балаева.

Также Аида Балаева отметила, что на сегодня при АНК работают советы, также осуществляются функции медиации, благотворительности, что в свою очередь эффективно показали себя.

«Полагаю, что мы дальше будем продолжать работу. В то же время в новых условиях у нас появятся новые направления работы», - отметила А. Балаева.



