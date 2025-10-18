В суде области Жетысу новые назначения

В соответствии с документом судьями суда области Жетысу назначены Думан Дошкеев, ранее занимавший должность судьи следственного суда города Талдыкорган, и Самал Калимолдинова, ранее работавшая судьей Талдыкорганского городского суда.

Кроме того, в рамках того же указа:

Гульбаршин Жексенбинова назначена председателем Каратальского районного суда области Жетісу, с освобождением от должности судьи этого же суда;

Гульжазира Садабаева — председателем Коксуского районного суда, с освобождением от должности председателя Ескельдинского районного суда;

Гаухар Тынысбекова — председателем Ескельдинского районного суда, с освобождением от должности председателя Коксуского районного суда.

Председатель областного суда Ержан Кененбаев отметил, что вновь назначенные судьи обладают высоким профессионализмом и ответственным подходом к делу.

— Эти назначения отражают последовательную работу по укреплению кадрового потенциала судебной системы и выражают доверие к профессионализму судей. Желаю им уверенности, справедливых решений и успехов в выполнении задач, стоящих перед судебной властью», — подчеркнул Ержан Кененбаев.

