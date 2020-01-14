Встречи в регионах: сенаторы разъясняют новые законы

ПАВЛОДАРСКАЯ – МАНГИСТАУСКАЯ – ТУРКЕСТАНСКАЯ – ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената во время встреч в регионах разъясняют новые законы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В ходе рабочей поездки в Актогайский район Павлодарской области, депутаты Сената Парламента Манап Кубенов и Нуржан Нурсипатов посетили среднюю школу имени К. Ныгманова в селе Жанабет Муткеновского сельского округа. В ходе посещения депутатам продемонстрировали пристроенные к школе новые дополнительные корпуса и спортивный зал, соответствующие современным требованиям.

На данной встрече депутаты проинформировали о новой Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы (ГПРОН). В частности, было отмечено, что за 2016-2019 годы реализации ГПРОН численность педагогических кадров превысила полмиллиона человек. При этом несмотря на ежегодный выпуск специалистов в области образования, все еще сохраняется потребность в педагогических кадрах. Отсутствуют действенные механизмы по привлечению и удержанию квалифицированных учителей в школах, в частности, сельских: дорожные и жилищные субсидии, льготы и преференции и др.

Таким образом, несмотря на положительные изменения в системе подготовки и развития педагогических кадров, сохраняется ряд проблем, негативно сказывающихся на привлечении и удержании квалифицированных педагогических кадров. В этой связи госпрограммой предусмотрены меры по решению проблем в сфере развития педагогического потенциала страны.

Далее сенаторы побывали на производственных объектах ТОО «Актогай-Агро», расположенных в Актогайском сельском округе. В ходе беседы с руководством данного предприятия были затронуты вопросы по дальнейшему строительству хранилищ с целью увеличения объема производства растениеводческой продукции и другие насущные вопросы развития предприятия.

После посещения объектов в зале заседания акимата Актогайского района состоялась встреча сенаторов с активом района.

На данной встрече были затронуты вопросы, касающиеся строительства врачебной амбулатории в селе Жанабет, оказания содействия по очистке русла протоки Талинка в Кожамжарском сельском округе, асфальтирования внутрипоселковых дорог (5,6 км) в с. Акжол, обеспечения доступности сотовой связи, строительства всесезонного водопровода и дальнейшего асфальтирования дороги областного значения по направлению с. Жолболды – с. Жалаулы (91-111км).

В рамках рабочей поездки депутаты Сената Парламента Михаил Бортник и Бактыбай Чельпеков посетили специальную экономическую зону морского порта Актау. В ходе встречи с руководством СЭЗ были обсуждены результаты деятельности зоны и перспективы ее развития.

Далее сенаторы посетили предприятия участников СЭЗ «Морпорт Актау»: завод по производству щебеночно-мастичного асфальтобетона ТОО «Каспий Тас Жол» мощностью 160 тыс. тонн асфальтобетона в год и завод по нарезке труб с газогерметичным соединением ТОО «Казахстан Пайп Тредерс» мощностью 45 тыс. тонн труб в год.

В процессе обсуждения было отмечено, что на 1 тенге вложенных бюджетных инвестиций привлечено 19,1 тенге частных инвестиций, а также выплачено 4 тенге налоговых отчислений. В то же время были озвучены проблемные вопросы, в числе которых - рассмотрение возможности смены приоритетного направления деятельности СЭЗ для привлечения новых потенциальных инвесторов, продолжения финансирования строительства инфраструктуры специальной зоны из республиканского бюджета, а также некоторые вопросы налогового законодательства.

Депутаты проинформировали участников встречи о мерах государственной поддержки развития экономики регионов, малого и среднего бизнеса, в том числе были подробно разъяснены основные положения Закона Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», принятого в марте 2019 года.

Также депутаты встретились с коллективом Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени А. Кекильбаева в Актау. Были подробно обсуждены вопросы поддержки музейного дела в регионе, подготовки молодых кадров, внедрения современных подходов для привлечения новых посетителей.

Кроме того, сенаторы посетили ТОО «Опреснительный завод Каспий», мощностью 25 тыс. куб. метров в сутки. В ходе обсуждения были затронуты вопросы увеличения производительности питьевой воды до 40 тыс. куб. метров в сутки. Депутаты отметили необходимость дальнейшего сокращения дефицита питьевой воды, который составит к 2025 году более 95 тыс. куб. метров в сутки.

Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Али Бектаев провел встречи с жителями Сузакского и Шардаринского районов Туркестанской области. На встрече присутствовали актив района, акимы сельских округов и поселков, работники учреждений образования и здравоохранения, главы крестьянских хозяйств, представители СМИ.

Сенатор проинформировал присутствующих о принятых законах и новшествах, вступивших в силу с текущего года, реализации основных принципов, обозначенных в Послании Главы государства народу Казахстана, а также об инициированных депутатских запросах.

Жителями района подняты вопросы субсидирования посевных земель и скотоводства, выдачи льготных кредитов для развития сельского хозяйства, внесения изменений в законодательство о государственных закупках, снижения возраста женщин-педагогов и др.

Депутат отметил, что все проблемные вопросы будут находится на личном контроле и направлены депутатские запросы в Правительство.

В рамках поездки сенатор также посетил солнечную электрическую станцию.

Рабочий визит депутатов Сената Парламента Республики Казахстан Муратбая Жолдасбаева и Абдалы Нуралиева в Жамбылскую область продолжился в Байзакском районе.

На встречах с населением сенаторы не только рассказали об изменениях в законодательстве, но и разъяснили основные положения нового закона «О статусе педагога», государственных программ развития образования и науки, здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы.

Абдалы Нуралиев доложил о законотворческой деятельности верхней палаты Парламента, акцентировав внимание на изменениях законодательства, касающихся торговли наркотиками, вождения в нетрезвом состоянии, насилия над несовершеннолетними детьми и скотокрадства.

Также парламентарии ознакомились с работой местного молодежного ресурсного центра, где обсудили актуальные вопросы с представителями молодежи. В районном центре занятости депутаты рассказали многодетным матерям о правилах выплаты адресной социальной помощи по новой системе и отметили важность проведения подобных разъяснительных мероприятий среди населения. Собравшиеся смогли получить обстоятельные ответы на свои насущные вопросы.

Рабочая поездка депутатов верхней палаты Парламента завершилась в спортивно-оздоровительном комплексе села Сарыкемер. Во время встречи Муратбай Жолдасбаев вкратце рассказал о целях рабочей поездки и подробно остановился на реализации депутатских запросов по проблемным вопросам области.