Встречи могут быть проведены по требованию населения, тут и активная позиция самих граждан важна – Казбек Майгельдинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог Казбек Майгельдинов опубликовал вFacebook пост, где поделился мнением о подписанном Президентом «Указе о проведении встреч акимов с населением», передает МИА «Казинформ».

«Президент подписал Указ о проведении встреч акимов с населением

Встречи акимов с населением, обратная связь – это важное направление в установлении диалога между властью и обществом, особенно в регионах.

Согласно новым изменениям, после окончания встречи акимы будут проводить личные приемы граждан. После чего проблемные вопросы будут систематизированы с возможностью рассмотрения их финансирования на сессии маслихата.

Таким образом, все населенные пункты Республики Казахстан будут обеспечены встречами с руководящим составом соответствующих регионов.

В дополнение к этому, встречи могут быть проведены по требованию населения и при необходимости вне календаря. Если раньше были отчётные встречи и то, опять таки, для отчётности, теперь это обязательное условие, причем, по востребованию самих жителей их будет не один и не два, по мере необходимости. Тут и активная позиция самих граждан важна.

Также акимы всех уровней должны размещать ежеквартально на официальных интернет-ресурсах и на веб-портале «электронного правительства» информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.

С народом надо разговаривать и решать их вопросы. Механизмы очерчены, главное исполнение и контроль», - написал политолог.