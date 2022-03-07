Встречи могут быть проведены по требованию населения, тут и активная позиция самих граждан важна – Казбек Майгельдинов
«Президент подписал Указ о проведении встреч акимов с населением
Встречи акимов с населением, обратная связь – это важное направление в установлении диалога между властью и обществом, особенно в регионах.
Согласно новым изменениям, после окончания встречи акимы будут проводить личные приемы граждан. После чего проблемные вопросы будут систематизированы с возможностью рассмотрения их финансирования на сессии маслихата.
Таким образом, все населенные пункты Республики Казахстан будут обеспечены встречами с руководящим составом соответствующих регионов.
В дополнение к этому, встречи могут быть проведены по требованию населения и при необходимости вне календаря. Если раньше были отчётные встречи и то, опять таки, для отчётности, теперь это обязательное условие, причем, по востребованию самих жителей их будет не один и не два, по мере необходимости. Тут и активная позиция самих граждан важна.
Также акимы всех уровней должны размещать ежеквартально на официальных интернет-ресурсах и на веб-портале «электронного правительства» информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.
С народом надо разговаривать и решать их вопросы. Механизмы очерчены, главное исполнение и контроль», - написал политолог.