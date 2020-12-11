Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Встреча участников филиала партии «Ауыл» прошла в Туркестанской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Декабря 2020, 17:19
Встреча участников филиала партии «Ауыл» прошла в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площади «Кеме қалған» у подножья горы Казыгурт Туркестанской области прошла встреча участников НДПП «Ауыл», передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Рахимбеков Т.С., Айтуганов К.К., Толеген Б., Алипбеков З.А., Кәпұлы Д. Аралбекова К.А: Арсютин Н.Г. Сатыбалдин А.А., Куатов Д.К. и Кистауов Б.Д.

С приветственной речью выступили председатель партии «Ауыл» Али Бектаев, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Карлыгаш Аралбекова, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента, поэт и писатель Даулеткерей Капулы.

«Согласно легенде именно здесь остановился Ноев ковчег, который спас человечество от наводнения. Продолжение человеческого рода также берет начало в этой местности. Поэтому священную землю Казыгурта можно назвать истоком возрождения и обновления».

От имени аксакалов со словами назидания выступил государственный и общественный деятель, руководитель регионального филиала партии «Ауыл» по Туркестанской области Исмат Турсынкулулы.

С песнями об ауыле, любви к родине выступили представители казахстанской эстрады - Жубаныш Жексенулы, Мейрамкуль Тантабаева, Бакир Бектуров, трио «Мегаполис», Павел Ким.


Туркестанская область   Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной