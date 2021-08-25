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Встреча с ветеранами судебной сферы прошла в Нур-Султане

25 Августа 2021 20:06
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Встреча с ветеранами судебной сферы прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в преддверии Дня Конституции прошла встреча молодых следователей с ветеранами судебной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для тех, кто работает в юридической сфере, День конституции считается особым праздником. Наша главная задача – защита прав и свободы граждан. В наше время Конституции уделяли особое внимание, изучали как отдельный специальный предмет. Каждый человек должен знать Конституцию своей страны и всегда ее пропагандировать. В Конституции все прописано досконально, нормы урегулированы законодательно. Долгие годы я работал в судебной сфере, был судьей. Тем не менее, первые три года проработал следователем. Поэтому эта сфера тоже близка мне. После окончания учебы работал следователем в районном суде. В уголовном деле главное лицо – следователь», - рассказал экс-судья Верховного Суда РК, председатель областных судов Казахстана Амангельды Рыскалиев.

В ходе беседы ветераны поделились своим опытом и полезными навыками.

«Ваш пройденный путь является особым примером для молодого поколения. На сегодняшней встрече наши ветераны поделятся своим мнением, расскажут о главных вехах Независимости молодым следователям. Сегодня здесь присутствуют столичные молодые следователи. Думаю, встреча будет полезной для собравшихся в зале», - отметил начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел, полковник полиции Санжар Адилов.


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#Нур-Султан   #Суды   #МВД РК   #Конституция  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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