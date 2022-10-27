Встреча регуляторов аудиовизуальных СМИ стран-членов ОТГ прошла в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана сегодня состоялось I заседание регулирующих органов аудиовизуальных СМИ стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и государств-наблюдателей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятии, организованном Аудиовизуальным советом Азербайджана, принимают участие регулирующие органы и другие представители сферы аудиовизуальных медиа Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также стран-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.

Основной целью встречи является укрепление сотрудничества тюркоязычных государств в области аудиовизуальных медиа и их регулирование, обсуждение концепции, представленной турецкой стороной в связи с созданием форума регулирующих органов аудиовизуальных СМИ государств-членов и стран-наблюдателей ОТГ, а также подписание декларации о намерениях.

На заседании отмечена важность таких мероприятий, которые стимулируют сотрудничество между странами-членами в рамках Тюркского совета в области регулирования теле-и радиовещания. Участники подчеркнули, что создание совместной сети регуляторов аудиовизуальных медиа является велением времени, и выразили уверенность в том, что обмен опытом и знаниями стран в области регулирования аудиовизуальных медиа будет полезен всем сторонам.

28 октября в азербайджанском городе Шуша планируется подписание Декларации о намерениях по созданию форума регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и государств-наблюдателей ОТГ.