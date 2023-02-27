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Встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и США пройдет в Астане

27 Февраля 2023, 16:54
Встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и США пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил о некоторых деталях визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 февраля 2023 года состоится первый официальный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем Премьер-Министра-министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберды», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

В этот же день, по его словам, в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

«На сегодня все главы МИД стран Центральной Азии подтвердили свое участие. На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества стран Центральной Азии с США в сфере экономики, энергетики, защиты окружающей среды и борьбы с терроризмом. На сегодня механизм С5+1 зарекомендовал себя в качестве эффективной дипломатической платформы, способствующей региональному сотрудничеству в деле обеспечения многопланового развития Центральной Азии», - добавил спикер.


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