Встреча «Коалиции желающих» прошла в Париже

Во встрече, проходившей в гибридном формате, принял участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Лично в Париже, помимо Владимира Зеленского, присутствовали: премьер-министр Бельгии Александр (или Альберт?) Барт де Вевер, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ряд других лидеров присоединились к встрече в формате видеоконференции.

Основным итогом встречи в Елисейском дворце стала подготовка гарантий безопасности для Украины после возможного подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

По словам Макрона, гарантии безопасности для Украины совместно подготовило военное руководство стран «коалиции желающих» после августовского саммита по Украине в Вашингтоне.

— Вклады стран, которые были подготовлены, задокументированы и утверждены сегодня днем на уровне министров обороны в строжайшей секретности, позволяют нам заявить: эта работа завершена и теперь будет одобрена политически, — заявил президент Франции.

Одновременно Макрон объявил, что 26 государств «коалиции желающих» готовы отправить войска в Украину «на море, в воздухе и на суше» в качестве гарантий безопасности.

Однако французский лидер не уточнил, сколько европейских солдат может быть размещено в Украине.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «это первый столь серьезный конкретный прогресс за долгое время».

Позднее ко встрече подключился по видеосвязи президент США Дональд Трамп.

Президент Франции заявил после конференции с Дональдом Трампом, что «американская поддержка» этих «гарантий безопасности» для Киева будет окончательно оформлена «в ближайшие дни».

По его словам, США «совершенно четко» заявили о «своем желании участвовать в гарантиях безопасности» в Украине после возможного мирного соглашения между Киевом и Россией.

— В этом нет никаких сомнений, — подчеркнул Макрон.

