25 Августа 2022 23:29

Встреча казахстанских и кыргызских стражей порядка прошла в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Делегация МВД Кыргызской Республики посетила Жамбылскую область. Перспективы укрепления сотрудничества в сфере безопасности, взаимодействие в борьбе с преступностью на территориях сопредельных стран обсудили в Таразе полицейские Жамбылской (Казахстан) и Чуйской (Кыргызстан) областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин встретился с делегацией из Кыргызской Республики во главе с начальником ГУВД Чуйской области Сапарбеком Асаналиевым и начальником УВД Таласской области Марлисом Асановым.

Казахстанские и кыргызские стражи порядка обсудили перспективы дальнейшего укрепления расширенного обоюдовыгодного сотрудничества по обеспечению внутренней безопасности и борьбы с преступностью на территории регионов, отметили в ведомстве.

Генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин подчеркнул, что совместная работа по противодействию кражам, организованной преступности, наркобизнесу, экстремизму и терроризму, незаконной миграции дает ощутимые результаты.

«Обеспечение региональной безопасности остается одним из основных приоритетов органов внутренних дел, - сообщил глава жамбылского гарнизона. – Сотрудники полиции двух стран ведут эффективную работу по взаимному розыску и задержанию преступников».

По информации кыргызских коллег, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на территории Жамбылской области только в 2022 году установлено местонахождение 11 разыскиваемых преступников. Правоохранительными органами Кыргызской Республики в этом году установлено одно разыскиваемое лицо.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у жителя Сокулукского района Чуйской области были обнаружены и изъяты 27 похищенных телефонов, которые он купил у «таразских» скупщиков и планировал перепродать в городе Бишкеке. И таких положительных примеров очень много», - отметили в ведомстве.

По инициативе департамента полиции Жамбылской области была создана специальная база, где регистрируются факты ввоза и вывоза скота в соседнюю страну, что позволило заметно улучшить ситуацию со скотокрадством. С начала года при проведении совместных оперативных мероприятий выявлено 11 фактов незаконного перегона скота через государственную границу.

В ходе встречи обсуждались и вопросы по выявлению транспортных средств, зарегистрированных в Кыргызской Республике, которые имеют неоплаченные штрафы в Жамбылской области.

Большая роль в укреплении межрегионального сотрудничества двух стран отводится начальникам приграничных районных отделов полиции и участковым, ведь именно они в полном объеме владеют ситуацией на местах.

В ходе рабочего совещания отработаны механизмы по оперативному взаимообмену информацией. Стороны выразили уверенность в том, что такие встречи полезны для выработки согласованной позиции по решению актуальных проблем борьбы с преступностью, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, Жамбылская (Казахстан) и Чуйская (Кыргызстан) области подписали в мае 2022 года документы для взаимного межрегионального сотрудничества, совместной работы по борьбе со скотокрадством, контрабандой, кражей сотовых телефонов, угоном автомобилей, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия. Между двумя областями соседних стран налажен процесс обмена данными для оперативного выявления угнанных машин, которые не подлежат восстановлению после дорожно-транспортных происшествий, а также автомобилей с подложными номерами.