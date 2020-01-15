Встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва проходит в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с представителями Президентского молодежного кадрового резерва в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 300 человек были отобраны в Президентский молодежный кадровый резерв.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.