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Встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва проходит в Акорде

15 Января 2020 10:58
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Встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва проходит в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с представителями Президентского молодежного кадрового резерва в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, 300 человек были отобраны в Президентский молодежный кадровый резерв.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Молодежь, Президентский кадровый резерв,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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