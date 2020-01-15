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Встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва проходит в Акорде
15 Января 2020 10:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с представителями Президентского молодежного кадрового резерва в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Напомним, 300 человек были отобраны в Президентский молодежный кадровый резерв.
Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.
Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Молодежь, Президентский кадровый резерв,
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