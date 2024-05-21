Встреча глав МИД Кыргызстана и Пакистана состоялась в Астане

В Астане в рамках заседания СМИД ШОС состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхак Даром, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. ​

По данным пресс-службы МИД КР, стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Пакистаном в сфере торговли, инвестиций, текстильной промышленности, туризма, образования, здравоохранения и по другим направлениям, уделив особое внимание активизации вопросов экономической дипломатии, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также обмену визитами на высшем и высоком уровнях.

— Стороны отметили важную роль межправительственной кыргызско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и взаимодействие двух стран по субрегиональному энергетическому проекту «CASA-1000», — сообщает внешнеполитическое ведомство.

По итогам встречи стороны договорились направить усилия на повышение динамики взаимных визитов, укрепление взаимодействия по линии деловых кругов двух стран.

В ближайшее время решено провести консультации между МИД КР и МИД ИРП по политическим вопросам, а также в консульско-правовой сфере.

Ранее сообщалось, что 19 мая на встрече замминистра иностранных дел КР Авазбек Атаханов с послом ИРП в Кыргызской Республике Хасаном Али Зайгамом по произошедшему в Бишкеке инциденту с участием иностранных студентов, стороны договорились организовать встречу глав МИД КР и ИРП в рамках СМИД ШОС в Астане.