В США распространяется паразит, пожирающий скот заживо

В США зафиксированы новые случаи заражения личинкой новосветской мясной мухи — опасного паразита, поедающего живую плоть, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Министерство сельского хозяйства США сообщило о трех новых подтвержденных случаях, один из которых выявлен за пределами основного очага в Техасе, что свидетельствует о сложности сдерживания вредителя, способного нанести серьезный удар по животноводческой отрасли страны.

Новосветская мясная муха откладывает яйца в открытые раны животных — прежде всего крупного рогатого скота, — однако жертвами паразита могут стать также дикие животные, домашние питомцы и в редких случаях люди. Вылупившиеся личинки питаются живой тканью, а не мертвой плотью.

На сегодняшний день подтверждено пять случаев заражения: три теленка и одна коза в Техасе, а также собака в соседнем округе Ли штата Нью-Мексико. Изначально этот случай был учтен в статистике Техаса, однако позже его переклассифицировали как первый зарегистрированный случай в Нью-Мексико.

Поскольку собака не покидала пределы штата и не выезжала ни в Техас, ни в Мексику, специалисты начали обследование района, где проживает животное, чтобы установить источник заражения.

Вокруг каждого очага заражения установлена карантинная зона радиусом 20 км. Помимо скота, ученые опасаются за популяцию белохвостых оленей в Техасе, насчитывающую миллионы особей.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни и недели возможно появление новых случаев.

— Когда выявляется первый случай, все становятся бдительнее и смотрят внимательнее. А когда ищешь — чаще находишь, — призывает не делать поспешных выводов энтомолог Университета Флориды Эдвард Берджесс.

На протяжении многих лет распространение паразита удавалось сдерживать на юге Панамы с помощью государственной программы биологического контроля. Для этого с самолетов регулярно выпускали стерильных самцов мух, которые спаривались с дикими самками и препятствовали размножению вредителя. Однако нынешняя вспышка стала серьезным испытанием для эффективности этой системы.