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Вспышка заболеваемости оспой обезьян наблюдается в Вашингтоне
20 Июля 2022 12:42

Вспышка заболеваемости оспой обезьян наблюдается в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения округа Колумбия сообщило, что с мая зарегистрировали 122 случая оспы обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Breitbart News.

Согласно отчету, 96% случаев оспы обезьян в Вашингтоне, округе Колумбия приходится на мужчин, 82% из них идентифицируют себя как представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и большинство случаев приходится на мужчин в возрасте 30 лет. Глава Министерства здравоохранения округа, доктор Лакандра Несбит заявила во время брифинга для прессы, что это не болезнь сообщества ЛГБТ.

На данный момент округ Колумбия получил 8,3 тыс. вакцин против оспы обезьян. Ожидается, что на следующей неделе поступит еще 4 тыс. доз. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что округ нуждается в 100 тыс. вакцин.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, общее количество подтвержденных случаев оспы обезьян в США составило 1972. Округ Колумбия лидирует в стране по количеству случаев заражения на душу населения. Наибольшее количество зарегистрированных случаев по состоянию на 18 июля выявлено в Нью-Йорке (521), Калифорнии (267), Флориде (180) и Иллинойсе (200).

Случаи заболевания оспы обезьян зарегистрированы более чем в 60 странах, хотя вспышка не названа пандемией.


Фото: media.atv.hu

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