Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в ряде европейских стран

КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ – В Дании и Франции были зафиксированы случаи птичьего гриппа после того, как из-за вспышки болезни в Нидерландах были уничтожены сотни тысяч голов птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Merco Press.

Сотни кур были убиты после того, как вирус был обнаружен на французском острове Корсика, а датчане заявили, что после того, как вспышка вируса была зафиксирована на западе страны, будет убито более 25 000 голов птиц, чтобы остановить распространение вируса.

Франция распорядилась о мерах национальной защиты, включая обязательное содержание домашней птицы в изоляции от диких птиц, а Дания приостановила экспорт куриных яиц за пределы ЕС.

Случаи птичьего гриппа, не опасного для человека, но потенциально разрушительного для сельскохозяйственного сектора, недавно были зафиксированы в Бельгии, Нидерландах, Ирландии, а также в других странах. В этом месяце власти Нидерландов уже заявляли о том, что из-за вируса были уничтожены более 200 000 птиц.

Заводчики уток на юго-западе Франции дважды пострадали из-за птичьего гриппа за последние годы. Массовое уничтожение зараженной птицы стоило им сотни миллионов евро.

Дания призвала фермеров защитить птиц от возможного заражения птичьим гриппом.

Кстати, совсем недавно в Дании были уничтожены миллионы норок после того, как было обнаружено, что некоторые из них заражены коронавирусной инфекцией.