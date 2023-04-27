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Вспышка кори наблюдается в Европе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2023, 01:34
Вспышка кори наблюдается в Европе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года случаи заболевания корью зарегистрированы в 17 странах Европейского региона ВОЗ. К концу февраля официально сообщалось о 900 случаях – это больше, чем за весь 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

В ВОЗ подчеркивают, что власти всех стран, включая те, в которых подтверждена ликвидация эндемичной передачи кори, должны не терять бдительность в отношении этой болезни.

За последние 12 месяцев самое большое число случаев кори зарегистрировали в Таджикистане (610), Турции (466) и России (414). В Австрии, Сербии, Великобритании и Узбекистане заболеваемость возросла с начала 2023 года.

«Как только подтверждается вспышка, ВОЗ рекомендует ряд действий для быстрого реагирования, включая расследование обстоятельств заражения, выявление и вакцинацию тех, кто был в контакте с зараженными и восприимчив к заболеванию, инфекционный контроль в медицинских учреждениях и работу с пострадавшими сообществами или группами населения для повышения осведомленности», – сказал представитель ВОЗ доктор Хосе Аган.

В прошлому году страны региона проводили кампании дополнительной вакцинации, в рамках которых, выявлялись дети, которые с начала пандемии COVID-19 пропустили плановые прививки против кори.

В 2021 году из-за пандемии COVID-19 рекордное число детей в мире не получили плановые прививки от кори – 40 миллионов. 25 миллионов детей пропустили первую дозу и еще 14,7 миллиона – вторую дозу.

В Европейском регионе влияние пандемии COVID-19 на уровень вакцинации варьировался как между странами, так и внутри них. Некоторым государствам удалось наверстать упущенное между волнами COVID-19 и поддержать желаемый уровень иммунизации. В других странах плановая иммунизация была прервана или отложена на значительный период.

Напомним, в Казахстане в Атырауской области со 2 марта по 25 апреля зафиксировали 16 случаев заболевания корью, часть из которых уже подтверждены лабораторными анализами. Из-за кори в Атырау некоторые классы в школе в пригородном селе Жанаталап перешли на онлайн-обучение.


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