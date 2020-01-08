Вспышка газовоздушной смеси произошла в Каскелене

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В одном из жилых домов в городе Каскелен произошла вспышка газовоздушной смеси. Несколько человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Произошла вспышка газовоздушной смеси без возгорания. Имеются пострадавшие. Количество пока уточняется», - сообщили в ДЧС Алматинской области.







