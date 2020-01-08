+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -3 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вспышка газовоздушной смеси произошла в Каскелене

8 Января 2020 15:05
Поделиться:
Вспышка газовоздушной смеси произошла в Каскелене

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В одном из жилых домов в городе Каскелен произошла вспышка газовоздушной смеси. Несколько человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Атырау от сильного ветра упала секция недостроенного 91-метрового флагштока
В Павлодарской области перевернулся грузовик с кондитерскими изделиями Слесарь-сантехник ошпарился насмерть кипятком в Аксу Авария на водопроводе в столице: жителям подвозят питьевую воду

«Произошла вспышка газовоздушной смеси без возгорания. Имеются пострадавшие. Количество пока уточняется», - сообщили в ДЧС Алматинской области.






Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив