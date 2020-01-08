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Вспышка газовоздушной смеси произошла в Каскелене
8 Января 2020 15:05
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АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В одном из жилых домов в городе Каскелен произошла вспышка газовоздушной смеси. Несколько человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Произошла вспышка газовоздушной смеси без возгорания. Имеются пострадавшие. Количество пока уточняется», - сообщили в ДЧС Алматинской области.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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