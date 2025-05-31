Вспышка холеры в Хартуме: за два дня погибли не менее 70 человек

Министерство здравоохранения Судана сообщило о резком росте числа заражений холерой в столице страны — только за последние двое суток в Хартуме скончались не менее 70 человек.

В условиях разрушенной системы здравоохранения врачи фиксируют сотни новых случаев ежедневно, заявили местные власти.

По официальным данным, в четверг было зарегистрировано 942 случая заражения и 25 смертей, тогда как днем ранее — 1177 новых больных и 45 летальных исходов.

Резкий рост числа инфицированных начался после масштабных ударов беспилотников, приписываемых Силам быстрого реагирования (СБР), которые нарушили водоснабжение и подачу электроэнергии в ряде районов столицы.

A deadly cholera outbreak is sweeping across #Sudan with a new wave spreading. In last 10 months:

📍65,291 cases

📍1,721 deaths

📍Khartoum is now the epicentre



Decimated infrastructure, unsafe water and mass displacement are fueling this preventable crisis.

@WHO is responding… pic.twitter.com/YozUPPjIgt — HananBalkhyحنان بلخي (@HananBalkhy) May 29, 2025

Судан переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Война между правительственными войсками и СБР, продолжающаяся уже третий год, разрушила значительную часть инфраструктуры Хартума. Несмотря на заявления армии о вытеснении СБР с последних позиций в городе, большая часть санитарных объектов остается непригодной к эксплуатации.

Согласно данным профсоюза врачей, почти 90% больниц в стране были вынуждены прекратить работу на разных этапах конфликта. Некоторые из них подверглись обстрелам, были разграблены или заняты вооруженными группами.

На фоне разрушенной системы здравоохранения вспышка холеры усугубила ситуацию. Власти сообщают об уровне выздоровления на уровне 89% в изолированных центрах, однако предупреждают, что ухудшающаяся санитарно-экологическая обстановка способствует дальнейшему распространению инфекции.

С августа 2024 года в Судане зафиксировано более 65 тыс. случаев подозрения на холеру и свыше 1700 смертей в 12 из 18 регионов. В одном только Хартуме — более 7 700 случаев заражения и 185 смертей, из которых свыше тысячи — дети в возрасте до пяти лет.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) оценивает число детей, находящихся под угрозой заражения в столице, более чем в один миллион.

— Мы ведем гонку со временем, чтобы обеспечить доступ к базовой медицинской помощи, чистой воде и питанию, — заявил представитель ЮНИСЕФ в Судане Шелдон Йетт. — С каждым днем все больше детей подвергаются двойной угрозе — холеры и недоедания.

🚨#Sudan: Cholera cases in Khartoum State have surged 9-fold in just 10 days — from an estimated 90 to 815 cases daily.



Over 1 million children are at risk.@UNICEF & partners are responding with clean water, treatment kits, vaccines & nutrition support.#ForEveryChild, health pic.twitter.com/hhCgeRuYxd — UNICEF Sudan — اليونيسف في السودان (@UNICEFSudan) May 29, 2025

По оценкам гуманитарных организаций, война в Судане уже унесла жизни десятков тысяч человек, вынудила более 13 млн покинуть свои дома и привела к крупнейшему в мире кризису перемещения и голода.

Ранее мы сообщали, что армия Судана заявила о взятии под свой контроль президентского дворца в Хартуме, и в стране будет сформировано правительство технократов для подготовки к выборам.