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    09:50, 18 Май 2025 | GMT +5

    Вспышка COVID-19 в Азии: Минздрав РК озвучил меры предосторожности

    На фоне роста заболеваемости COVID-19 в некоторых странах Азии, Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщает, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся стабильной, передает агентство Kazinform.

    COVID-19 cases on rise in Almaty
    Фото: Kazinform

    По данным Минздрава, с начала 2025 года в стране зафиксировано 329 подтвержденных случаев COVID-19. Смертельных исходов не зарегистрировано. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года заболеваемость снизилась в 3,7 раза. Сейчас в неделю регистрируется не более 25 новых случаев.

    Занятость инфекционных коек в стационарах составляет 27%, реанимационных — 2%. В больницах с коронавирусом находятся двое пациентов, их состояние оценивается как средней тяжести.

    На территории страны продолжает циркулировать вариант «Омикрон», выявленный впервые в 2022 году. Он отличается лёгким течением болезни и, как правило, не требует госпитализации. Основные симптомы — насморк, боль в горле и кашель.

    Минздрав продолжает мониторинг ситуации в Казахстане и за рубежом. В связи с ростом заболеваемости в ряде стран гражданам рекомендуют:

    • избегать контакта с заболевшими,
    • чаще мыть руки,
    • проветривать помещения,
    • при первых признаках болезни обращаться к врачу.

    Ранее сообщалось, что резкий рост заболеваемости отмечен в Гонконге, Сингапуре, Китае и Таиланде.

    Теги:
    Коронавирус в РК Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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