Вспышка COVID-19 в Азии: Минздрав РК озвучил меры предосторожности

По данным Минздрава, с начала 2025 года в стране зафиксировано 329 подтвержденных случаев COVID-19. Смертельных исходов не зарегистрировано. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года заболеваемость снизилась в 3,7 раза. Сейчас в неделю регистрируется не более 25 новых случаев.

Занятость инфекционных коек в стационарах составляет 27%, реанимационных — 2%. В больницах с коронавирусом находятся двое пациентов, их состояние оценивается как средней тяжести.

На территории страны продолжает циркулировать вариант «Омикрон», выявленный впервые в 2022 году. Он отличается лёгким течением болезни и, как правило, не требует госпитализации. Основные симптомы — насморк, боль в горле и кашель.

Минздрав продолжает мониторинг ситуации в Казахстане и за рубежом. В связи с ростом заболеваемости в ряде стран гражданам рекомендуют:

избегать контакта с заболевшими,

чаще мыть руки,

проветривать помещения,

при первых признаках болезни обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что резкий рост заболеваемости отмечен в Гонконге, Сингапуре, Китае и Таиланде.