Новую волну коронавируса фиксируют в Азии

По данным Bloomberg, в Гонконге уровень заражения с марта вырос почти в семь раз.

Одновременно растет и число госпитализаций. Похожая ситуация в Сингапуре — за последнюю неделю количество новых случаев увеличилось на 28%, а число госпитализированных — на 30%. По заявлениям властей, опасных мутаций вируса не выявлено. Тем не менее граждан просят соблюдать меры предосторожности и носить маски. Добавим, по информации ВОЗ, пандемия COVID-19 унесла жизни более 7 миллионов человек.

Ранее Белый дом открыл веб-страницу об «истинном происхождении» коронавируса. В то же время суд в Германии разрешил немецкой разведке не раскрывать информацию о происхождении коронавируса.