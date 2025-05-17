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    01:19, 17 Май 2025 | GMT +5

    Новую волну коронавируса фиксируют в Азии

    Резкий рост заболеваемости отмечен в Гонконге, Сингапуре, Китае и Таиланде, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

    коронавирус
    Фото: BILD

    По данным Bloomberg, в Гонконге уровень заражения с марта вырос почти в семь раз.

    Одновременно растет и число госпитализаций. Похожая ситуация в Сингапуре — за последнюю неделю количество новых случаев увеличилось на 28%, а число госпитализированных — на 30%. По заявлениям властей, опасных мутаций вируса не выявлено. Тем не менее граждан просят соблюдать меры предосторожности и носить маски. Добавим, по информации ВОЗ, пандемия COVID-19 унесла жизни более 7 миллионов человек.

    Ранее Белый дом открыл веб-страницу об «истинном происхождении» коронавируса. В то же время суд в Германии разрешил немецкой разведке не раскрывать информацию о происхождении коронавируса.

    Теги:
    Коронавирус в мире Заболевания Азия JIBEK JOLY Мировые новости
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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