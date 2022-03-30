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Вскрытие рек ожидают после 10 апреля в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
30 Марта 2022, 09:58
Вскрытие рек ожидают после 10 апреля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области паводковую ситуацию могут осложнить осадки, которые принес циклон 29-го марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов отметил, что осадки, промерзание почвы и образование ледяной корки могут спровоцировать ток талых вод.

«По данным Казгидромета, промерзание почвы - на уровне среднемноголетних значений. Влагозапасы от истока до Сергеевского водохранилища - 6,5 млрд кубометров. В прошлом году уровень влагозапасов был больше. Высота снежного покрова варьирует в пределах 20-30 см. По области подвержены подтоплению 85 населенных пунктов, из них 42 – талыми водами. Ледостав еще прочный. Весна похожа на прошлогоднюю. Опаздывает на одну-две недели. Активные процессы снеготаяния и вскрытие рек ожидаем после 10 апреля. Соответственно, будем реагировать по ситуации», - сказал Р. Камалов.

Сергеевское водохранилище работает в штатном режиме. Сейчас заполнено на 75%, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Через это водохранилище ожидают прохождение до 1,5 млрд кубов воды.

По информации Р.Камалова, создана группировка из 475 человек и 134 единиц техники. При ухудшении ситуации будут привлекать дополнительные силы.

«Будем корректировать планы с учетом увеличения влагозапасов. На особом контроле село Тепличное, дачные участки в пойме реки Есиль. За последние два года в Тепличном насколько возможны все инженерные мероприятия выполнили. Если уровень воды будет, как в 2017-м году, обваловка не спасет. Но при имеющихся прогнозных данных, думаю, в этом году она сдержит воду. Там организовано круглосуточное дежурство», - сказал Р. Камалов.

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