Вскрытые во время паводка дороги восстанавливают в СКО

В Северо-Казахстанской области постепенно восстанавливают участки дорог, которые пришлось вскрыть, чтобы пропустить паводковые воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Один из таких участков — на республиканской автодороге «Жезказган-Петропавловск», у моста возле села Покровки Есильского района. Сначала дорогу начали подмывать потоки воды, после чего полотно решили вскрыть, чтобы избежать еще большего разрушения и подтопления домов в самом населенном пункте.

По информации пресс-службы филиала АО «НК» Казавтожол», перелив составлял тогда два километра, размыв — 170 см. С 10-го апреля этот участок был закрыт для движения.