Вскрытые во время паводка дороги восстанавливают в СКО
В Северо-Казахстанской области постепенно восстанавливают участки дорог, которые пришлось вскрыть, чтобы пропустить паводковые воды, передает корреспондент агентства Kazinform.
Один из таких участков — на республиканской автодороге «Жезказган-Петропавловск», у моста возле села Покровки Есильского района. Сначала дорогу начали подмывать потоки воды, после чего полотно решили вскрыть, чтобы избежать еще большего разрушения и подтопления домов в самом населенном пункте.
По информации пресс-службы филиала АО «НК» Казавтожол», перелив составлял тогда два километра, размыв — 170 см. С 10-го апреля этот участок был закрыт для движения.
— Принимаются меры по восстановлению дорожной одежды. Выполнены работы по засыпке крупногабаритным камнем для стабилизации подошвы земляного полотна, устроено 170 метров основания. Поверх засыпали грунтом одну сторону проезжей части. Ограничение движения для всех видов транспорта снято. Но пока на участке осуществляется реверсивное движение под наблюдением сотрудников дорожной полиции, выставлены соответствующие знаки, — сообщили в пресс-службе.