10 Августа 2022 05:55

Вскормленные вакцинированными матерями дети заражаются гепатитом – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется сообщение, в котором объясняется вспышка гепатита неизвестного происхождения среди детей. Автор пишет о том, что все дети в возрасте до четырех лет, заболевшие гепатитом, были вскормлены матерями, получившими вакцину против COVID-19. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Весной 2022 года в мире действительно была зарегистрирована вспышка гепатита неизвестного происхождения среди детей. Большинство случаев произошло в Великобритании. Там, по данным на 3 мая 2022 года, зарегистрировали 163 случая заболевания у детей и подростков до 16 лет. В 118 случаях заболевшими были дети от 3 до 5 лет. При этом ни в одном из официальных документов грудное вскармливание и статус вакцинации родителей не упомянуты вовсе.

Никакого официального и рецензированного исследования, которое бы доказывало, что все без исключения заболевшие дети были вскормлены привитыми матерями, не существует.

На брифингах Агентства здравоохранения Великобритании говорилось о том, что среди детей в возрасте до 5 лет, заболевших гепатитом, привитых не было. Поскольку именно дети до 5 лет составляют 75% от общего числа заболевших, то говорить о том, что гепатит является последствием вакцинации против COVID-19, безосновательно и нелогично.

Из этого следует, что сообщения о том, что у детей, вскормленных привитыми матерями, развивается гепатит, – фейк, который не подтверждается ни одним научным исследованием или статистическими данными. На сегодняшний день связи между вакцинацией против COVID-19 и вспышкой гепатита среди детей не установлено.

Фото: stopfake.kz.