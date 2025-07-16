В СКО при пожарах погибли 44 человека, шестеро из них— дети

Основания для этого имеются. По данным ведомства, в 2024 году и за первые три месяца текущего года в регионе было зарегистрировано 558 пожаров. В результате погибли 44 человека, в том числе 6 детей. Пострадали 56 человек. Общий материальный ущерб составил около 260 миллионов тенге.

В связи с этим в прокуратуре СКО прошло межведомственное совещание по вопросам соблюдения законности в сфере гражданской защиты, включая пожарную безопасность, в областном департаменте по ЧС и его территориальных подразделениях. В совещании приняли участие руководители областных и районных подразделений ЧС.

По словам прокуроров, были выявлены факты некачественного проведения проверок, отсутствия контроля за исполнением предписаний, нарушения сроков проверок и законодательства при вручении уведомлений.

Первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар подчеркнул важность вопросов пожарной безопасности, отметив, что они напрямую касаются жизни и здоровья граждан. Поэтому все ответственные органы должны работать эффективно и слаженно.

По итогам совещания областному департаменту по ЧС были даны конкретные поручения по устранению выявленных нарушений и усилению контроля за деятельностью территориальных подразделений.

В результате проверки органы прокуратуры внесли 10 актов прокурорского реагирования, на основании которых принимаются меры по устранению нарушений закона.

Напомним, три человека погибли при пожаре в СКО в январе этого года.