В СКО каждый четвертый участок дорожного покрытия с браком

В ходе инспекции было выявлено множество нарушений и недочётов, подрядные организации приступили к их устранению.

С начала года в регионе было проверено 128 дорожных объектов, проведено 366 инспекционных выездов. В результате выявлено 259 различных дефектов и нарушений. Из них 135 уже устранены, по остальным работа продолжается. Всего специалисты отобрали 1847 проб, из которых 27% не соответствовали установленным стандартам.

На дорогах областного значения треть проб оказалась некачественной. Чаще всего нарушения касались таких параметров, как плотность, прочность и водопоглощение асфальтобетонного покрытия, которые не соответствовали нормативным требованиям.

На районных дорогах ситуация ещё хуже — более половины отобранных образцов не соответствовали стандартам. Основные проблемы — ямы и трещины на покрытии, нарушение ровности, а также несоответствие используемых материалов техническим требованиям.

Что касается улиц в населённых пунктах, проверке подверглись 53 объекта, и 59% отобранных материалов также признаны некачественными. Здесь выявлены существенные недостатки, связанные с качеством асфальта, инертных материалов и битума.

Сравнительно лучше обстоит ситуация на дорогах республиканского значения: здесь некачественными оказались только 20% проб. Из 234 выявленных дефектов почти половина уже устранена, остальные планируется ликвидировать до завершения текущего строительного сезона.

В целом в этом году была проведена диагностика 1035 км дорог республиканского значения. По её итогам установлено, что на 177 км покрытия не соблюдены нормативы по ровности, а на 80 км — занижен коэффициент сцепления дорожного покрытия, что может влиять на безопасность движения.

Как отмечают специалисты, основная цель таких проверок — своевременное выявление недостатков и предупреждение некачественного выполнения работ. Согласно плану, в 2025 году в Северо-Казахстанской области будет обследован 1481 км дорожной сети.

Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане для контроля за состоянием автодорог внедрена интеллектуальная система SRDS (Smart Roads Diagnostics System), позволяющая проводить комплексную диагностику в автоматизированном режиме.