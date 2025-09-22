РУ
    17:07, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В СКО каждый четвертый участок дорожного покрытия с браком

    В Северо-Казахстанской области в текущем дорожно-строительном сезоне была проведена масштабная проверка качества дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Национальный центр качества дорожных активов СКО

    В ходе инспекции было выявлено множество нарушений и недочётов, подрядные организации приступили к их устранению.

    С начала года в регионе было проверено 128 дорожных объектов, проведено 366 инспекционных выездов. В результате выявлено 259 различных дефектов и нарушений. Из них 135 уже устранены, по остальным работа продолжается. Всего специалисты отобрали 1847 проб, из которых 27% не соответствовали установленным стандартам.

    На дорогах областного значения треть проб оказалась некачественной. Чаще всего нарушения касались таких параметров, как плотность, прочность и водопоглощение асфальтобетонного покрытия, которые не соответствовали нормативным требованиям.

    На районных дорогах ситуация ещё хуже — более половины отобранных образцов не соответствовали стандартам. Основные проблемы — ямы и трещины на покрытии, нарушение ровности, а также несоответствие используемых материалов техническим требованиям.

    Что касается улиц в населённых пунктах, проверке подверглись 53 объекта, и 59% отобранных материалов также признаны некачественными. Здесь выявлены существенные недостатки, связанные с качеством асфальта, инертных материалов и битума.

    Сравнительно лучше обстоит ситуация на дорогах республиканского значения: здесь некачественными оказались только 20% проб. Из 234 выявленных дефектов почти половина уже устранена, остальные планируется ликвидировать до завершения текущего строительного сезона.

    В целом в этом году была проведена диагностика 1035 км дорог республиканского значения. По её итогам установлено, что на 177 км покрытия не соблюдены нормативы по ровности, а на 80 км — занижен коэффициент сцепления дорожного покрытия, что может влиять на безопасность движения.

    Как отмечают специалисты, основная цель таких проверок — своевременное выявление недостатков и предупреждение некачественного выполнения работ. Согласно плану, в 2025 году в Северо-Казахстанской области будет обследован 1481 км дорожной сети.

    Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане для контроля за состоянием автодорог внедрена интеллектуальная система SRDS (Smart Roads Diagnostics System), позволяющая проводить комплексную диагностику в автоматизированном режиме.

