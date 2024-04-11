Готовность к возможному наплыву семейных дебоширов после принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» прокомментировал заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент агентства Kazinform.

Журналисты также спросили его о том, хватит ли мест в СИЗО и тюрьмах.

— Найдем. Наплыва никакого не будет. Мы и сейчас их размещаем. Единственное, я еще раз говорю, что сейчас мы в рамках административного законодательства размещаем, а будем в рамках уголовного, в следственных изоляторах они будут содержаться, — сказал Игорь Лепеха на брифинге в Сенате.

По его словам, место в СИЗО найдется для всех.

— Мы специально законодательное исключение сделали именно для этой категории предусмотреть возможность содержания в следственных изоляторах. Я думаю, что для всех найдем место, — добавил замминистра.

Напомним, сегодня депутаты Сената в двух чтениях приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий документ.