В школьных обедах будет больше овощей и меньше сахара — Минздрав Казахстана

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций напомнил, что с 2023 года государство обеспечило бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов, а также отдельные категории детей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи.

— Однако проведенный анализ показал: в рационе школьников слишком много соли, сахара и жиров, и при этом недостаточно овощей, фруктов и молочной продукции. Такие дисбалансы способствуют развитию ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний уже в детском возрасте. Понимая масштаб проблемы, государство сделало организацию здорового школьного питания одним из приоритетов. С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый Стандарт питания, утвержденный приказом Министра здравоохранения от 4 марта 2025 года, — сказал Н. Садвакасов.

По его словам, новый Стандарт питания распространяется на все организации образования — детские сады, школы, колледжи и оздоровительные лагеря.

Как сообщил Н.Садвакасов, в основу Стандарта легли современные международные подходы к здоровому питанию. Ключевые изменения, которые он предусматривает: снижение содержания сахара в 3,6 раза, а соли — в 5 раз; увеличение доли овощей, фруктов и молочной продукции в рационе; исключение из меню колбасных изделий, копченостей, спредов и других продуктов с высоким содержанием сахара и соли; замена сладких напитков на воду, молоко, кисломолочные продукты, фруктовые чаи и компоты с пониженным содержанием сахара.

Также Стандарт содержит отдельные требования: к организации питания в малокомплектных школах; к обеспечению питания детей с особыми диетическими потребностями.

По словам спикера, для практической реализации Стандарта разработаны многовариантные типовые меню, а также впервые создано специальное меню для малокомплектных школ, где нет условий для приготовления горячих блюд. Кроме того, учтены возрастные потребности, калорийность, сезонность, а также особенности школ без пищеблоков. Типовое перспективное меню носит рекомендательный характер и может адаптироваться с учетом мнений родителей и детей, доступности местных продуктов.

Ранее сообщалось, что новый Стандарт питания вводится с 1 сентября 2025 года в школах Республики Казахстан.