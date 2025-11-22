В школах Алматы запускают проект «Чистая школа — справедливое общество»
В Алматы состоялось расширенное заседание управления образования города на тему «Об актуальных вопросах системы образования г. Алматы», передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.
Совещание прошло под председательством заместителя акима города Абзала Нукенова с участием представителей прокуратуры, департаментов качества образования, санитарно-эпидемиологического контроля, полиции, ДЧС, а также руководителей государственных и частных школ, школ-интернатов и организаций дополнительного образования.
Участники заседания заслушали доклады профильных ведомств, отвечающих за обеспечение законности и безопасности в образовательных учреждениях. Были представлены результаты контрольно-надзорных мероприятий, внешней оценки качества образования, отчеты о профилактической и воспитательной работе, соблюдении санитарных и пожарных норм, а также итоги комплексных мониторингов учебного процесса. Руководители отдельных школ дали пояснения по выявленным нарушениям и мерам, принятым для их устранения.
Как отметили в акимате, сегодня большое внимание в стране уделяется принципу «Закон и порядок». Поэтому по словам Абзала Нукенова «нужно со школьной скамьи прививать детям честность, соблюдение норм и правил общественной жизни».
Также заместитель акима заострил внимание на развитии инклюзивного образования, предложив улучшить методическое и кадровое обеспечение в учебных заведениях.
Далее А. Нукенов акцентировал внимание на качестве образования, призвав педагогов ответственно подойти к вопросам обучения, в том числе в частных школах.
В завершение своего выступления заместитель акима предложил создать рабочую структуру, в состав которой войдут заместители акимов районов, представители школ, ювенальной полиции, социальных служб, которые будут работать на упреждение по вопросам безопасности в школах, налаживать коммуникации между городскими структурами.
Подводя итоги совещания, Абзал Нукенов подчеркнул необходимость усиления внимания к вопросам воспитания и формирования гражданских ценностей у учащихся.
— Государство создает все условия для обучения детей, и нам важно обеспечить реальную отдачу от реализуемых программ. Руководители школ несут большую ответственность, поэтому прошу критически относиться к своей работе и своевременно решать возникающие вопросы, — отметил он.
Особое внимание было уделено вовлечению подрастающего поколения в реализацию общенационального экопроекта «Таза Қазақстан». В этой связи заместитель акима Алматы поручил внедрить во всех школах города инициативу «Чистая школа — справедливое общество», цель которой заключается в формировании у детей экологической культуры, чувства личной ответственности за чистоту окружающей среды и осознания роли каждого в построении справедливого и экологически устойчивого общества.
— Здоровая среда вокруг человека, чистота помыслов и чистота в поступках, неподкупность — это триединство целей, и они должны стать главными принципами в воспитании подрастающего поколения, — сказал он.
Наряду с этим, среди приоритетов были обозначены и вопросы финансовой дисциплины, прозрачности госзакупок, соблюдения законности и правопорядка. Особое внимание уделено профилактике рискового поведения подростков, где важна совместная работа педагогов и психологов. Заместитель акима предложил разработать дорожную карту по решению озвученных проблем, подчеркнув, что Алматы должен сохранять лидирующие позиции в сфере образования.
Нукенов также акцентировал внимание на необходимости формирования у детей критического мышления и укрепления идеологических ценностей. По его словам, программа «Адал азамат» играет важную роль в развитии ответственного гражданина.
В свою очередь, руководитель управления образования Алматы Сайран Сайфеденов отметил, что воспитательный процесс требует активного участия родителей.
— Ребенок становится тем, что видит в семье. Школа выполняет свои функции, но государство не может заменить родителей. Совместные усилия помогут вырастить здоровое, грамотное и творчески развитое поколение, — сказал он.
По итогам заседания принята резолюция, предусматривающая конкретные меры по повышению качества образовательного процесса, укреплению межведомственного взаимодействия и созданию безопасной, комфортной среды для детей.