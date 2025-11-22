В школах Алматы запускают проект «Чистая школа — справедливое общество»

Совещание прошло под председательством заместителя акима города Абзала Нукенова с участием представителей прокуратуры, департаментов качества образования, санитарно-эпидемиологического контроля, полиции, ДЧС, а также руководителей государственных и частных школ, школ-интернатов и организаций дополнительного образования.

Участники заседания заслушали доклады профильных ведомств, отвечающих за обеспечение законности и безопасности в образовательных учреждениях. Были представлены результаты контрольно-надзорных мероприятий, внешней оценки качества образования, отчеты о профилактической и воспитательной работе, соблюдении санитарных и пожарных норм, а также итоги комплексных мониторингов учебного процесса. Руководители отдельных школ дали пояснения по выявленным нарушениям и мерам, принятым для их устранения.

Как отметили в акимате, сегодня большое внимание в стране уделяется принципу «Закон и порядок». Поэтому по словам Абзала Нукенова «нужно со школьной скамьи прививать детям честность, соблюдение норм и правил общественной жизни».

Также заместитель акима заострил внимание на развитии инклюзивного образования, предложив улучшить методическое и кадровое обеспечение в учебных заведениях.

Далее А. Нукенов акцентировал внимание на качестве образования, призвав педагогов ответственно подойти к вопросам обучения, в том числе в частных школах.

В завершение своего выступления заместитель акима предложил создать рабочую структуру, в состав которой войдут заместители акимов районов, представители школ, ювенальной полиции, социальных служб, которые будут работать на упреждение по вопросам безопасности в школах, налаживать коммуникации между городскими структурами.

Подводя итоги совещания, Абзал Нукенов подчеркнул необходимость усиления внимания к вопросам воспитания и формирования гражданских ценностей у учащихся.

— Государство создает все условия для обучения детей, и нам важно обеспечить реальную отдачу от реализуемых программ. Руководители школ несут большую ответственность, поэтому прошу критически относиться к своей работе и своевременно решать возникающие вопросы, — отметил он.

Особое внимание было уделено вовлечению подрастающего поколения в реализацию общенационального экопроекта «Таза Қазақстан». В этой связи заместитель акима Алматы поручил внедрить во всех школах города инициативу «Чистая школа — справедливое общество», цель которой заключается в формировании у детей экологической культуры, чувства личной ответственности за чистоту окружающей среды и осознания роли каждого в построении справедливого и экологически устойчивого общества.

— Здоровая среда вокруг человека, чистота помыслов и чистота в поступках, неподкупность — это триединство целей, и они должны стать главными принципами в воспитании подрастающего поколения, — сказал он.

Наряду с этим, среди приоритетов были обозначены и вопросы финансовой дисциплины, прозрачности госзакупок, соблюдения законности и правопорядка. Особое внимание уделено профилактике рискового поведения подростков, где важна совместная работа педагогов и психологов. Заместитель акима предложил разработать дорожную карту по решению озвученных проблем, подчеркнув, что Алматы должен сохранять лидирующие позиции в сфере образования.

Нукенов также акцентировал внимание на необходимости формирования у детей критического мышления и укрепления идеологических ценностей. По его словам, программа «Адал азамат» играет важную роль в развитии ответственного гражданина.

В свою очередь, руководитель управления образования Алматы Сайран Сайфеденов отметил, что воспитательный процесс требует активного участия родителей.

— Ребенок становится тем, что видит в семье. Школа выполняет свои функции, но государство не может заменить родителей. Совместные усилия помогут вырастить здоровое, грамотное и творчески развитое поколение, — сказал он.

По итогам заседания принята резолюция, предусматривающая конкретные меры по повышению качества образовательного процесса, укреплению межведомственного взаимодействия и созданию безопасной, комфортной среды для детей.