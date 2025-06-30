В Шымкенте оштрафовали мукомолов и газовиков
Мониторинг департамента Агентства по защите и развитию конкуренции охватил 21 товарный рынок и 25 предприятий, включая производителей муки, газораспределительные компании и энергетического монополиста, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ряд производителей одновременно повысили цены на муку первого сорта, что квалифицировано как антиконкурентное соглашение. По итогам проверки на компании наложены штрафы на общую сумму более 26 млн тенге.
— Компании Green House, Санжар, Пионер и Green Product осенью 2023 года одновременно повысили цены на муку первого сорта. В ходе анализа были выявлены факты сговора между этими предприятиями. То есть, компании договорились и синхронно подняли цены. Эти факты были подтверждены проверкой. Были собраны все необходимые материалы, установлены соответствующие признаки, и мы обратились в суд. Компании признаны виновными в незаконных действиях, им назначены штрафы и предписано вернуть незаконно полученный доход, — сообщил руководитель городского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Ернар Косбаев.
Кроме того, местный филиал газораспределительной компании незаконно начислял доплаты и штрафы абонентам.
— Филиал КазТрансГаз Аймак в Шымкенте незаконно оштрафовал около 1 800 абонентов, обосновывая это якобы превышением лимитов потребления газа, нарушением правил эксплуатации или несанкционированным подключением. Однако формулы, по которым производились расчеты, были признаны незаконными. Мы обратились в суд и в двух инстанциях наши действия были признаны правомерными. Сейчас дело находится на рассмотрении в Верховном суде, — пояснил Ернар Косбаев.
Также были выявлены нарушения в действиях компании «Оңтүстік Жарық Транзит», которая незаконно взыскивала дополнительную плату с интернет-провайдеров за использование электросетей.
— Компания «Оңтүстік Жарық Транзит» является монополистом на рынке. Ранее мы фиксировали регулярные случаи завышения платежей и начисления необоснованных штрафов абонентам. В 2024 году было установлено, что компания ввела незаконные дополнительные тарифы для интернет-провайдеров. Эти тарифы признаны незаконными, и в отношении компании приняты соответствующие меры, — отметил глава департамента.
Ранее в Жамбылской области на 6,3 млн тенге были оштрафованы предприятия ТОО «Казфосфат» и ГКП «Жамбыл» за неисполнение инвестиционных программ.