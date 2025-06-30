В Шымкенте оштрафовали мукомолов и газовиков

Ряд производителей одновременно повысили цены на муку первого сорта, что квалифицировано как антиконкурентное соглашение. По итогам проверки на компании наложены штрафы на общую сумму более 26 млн тенге.

— Компании Green House, Санжар, Пионер и Green Product осенью 2023 года одновременно повысили цены на муку первого сорта. В ходе анализа были выявлены факты сговора между этими предприятиями. То есть, компании договорились и синхронно подняли цены. Эти факты были подтверждены проверкой. Были собраны все необходимые материалы, установлены соответствующие признаки, и мы обратились в суд. Компании признаны виновными в незаконных действиях, им назначены штрафы и предписано вернуть незаконно полученный доход, — сообщил руководитель городского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Ернар Косбаев.

Кроме того, местный филиал газораспределительной компании незаконно начислял доплаты и штрафы абонентам.

— Филиал КазТрансГаз Аймак в Шымкенте незаконно оштрафовал около 1 800 абонентов, обосновывая это якобы превышением лимитов потребления газа, нарушением правил эксплуатации или несанкционированным подключением. Однако формулы, по которым производились расчеты, были признаны незаконными. Мы обратились в суд и в двух инстанциях наши действия были признаны правомерными. Сейчас дело находится на рассмотрении в Верховном суде, — пояснил Ернар Косбаев.

Также были выявлены нарушения в действиях компании «Оңтүстік Жарық Транзит», которая незаконно взыскивала дополнительную плату с интернет-провайдеров за использование электросетей.

— Компания «Оңтүстік Жарық Транзит» является монополистом на рынке. Ранее мы фиксировали регулярные случаи завышения платежей и начисления необоснованных штрафов абонентам. В 2024 году было установлено, что компания ввела незаконные дополнительные тарифы для интернет-провайдеров. Эти тарифы признаны незаконными, и в отношении компании приняты соответствующие меры, — отметил глава департамента.

Ранее в Жамбылской области на 6,3 млн тенге были оштрафованы предприятия ТОО «Казфосфат» и ГКП «Жамбыл» за неисполнение инвестиционных программ.