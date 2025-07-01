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    22:00, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте опровергли слухи о передаче алкоголя сотрудникам полиции

    В социальных сетях набирает популярность видео, на котором якобы запечатлен сотрудник полиции Каратауского района Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Шымкенте опровергли слухи о передаче алкоголя сотрудникам полиции
    Фото: кадр из видео

    На кадрах видно, как страж порядка сначала фиксирует нарушение закона, а затем, по словам пользователей, ведет себя странно и возможно сам переступает черту закона. Другие полицейские, находившиеся на месте, также привлекли внимание.

    Пользователи задаются вопросом: какую оценку дадут произошедшему его руководители.

    Тем временем в департаменте полиции Шымкента прокомментировали ситуацию. По их информации, сотрудник полиции, выполняя обязанности проверяющего по утвержденному графику, выявил факт незаконной продажи алкоголя — торговля велась без соответствующей лицензии.

    — Сотрудник представился, разъяснил суть правонарушения и пригласил участкового инспектора для составления административного протокола. В отношении нарушителя был оформлен протокол по статье 463 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, — сообщила пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

    Также были опровергнуты слухи о якобы передаче алкогольной продукции сотрудникам полиции иностранными гражданами во время проверки.

    — Эта информация не подтвердилась, — подчеркнули в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что полицейского в Шымкенте проверяют по заявлению сотрудницы правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Полицейские Регионы Казахстана Полиция Шымкент Алкоголь
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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