В Шымкенте опровергли слухи о передаче алкоголя сотрудникам полиции
В социальных сетях набирает популярность видео, на котором якобы запечатлен сотрудник полиции Каратауского района Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
На кадрах видно, как страж порядка сначала фиксирует нарушение закона, а затем, по словам пользователей, ведет себя странно и возможно сам переступает черту закона. Другие полицейские, находившиеся на месте, также привлекли внимание.
Пользователи задаются вопросом: какую оценку дадут произошедшему его руководители.
Тем временем в департаменте полиции Шымкента прокомментировали ситуацию. По их информации, сотрудник полиции, выполняя обязанности проверяющего по утвержденному графику, выявил факт незаконной продажи алкоголя — торговля велась без соответствующей лицензии.
— Сотрудник представился, разъяснил суть правонарушения и пригласил участкового инспектора для составления административного протокола. В отношении нарушителя был оформлен протокол по статье 463 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, — сообщила пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.
Также были опровергнуты слухи о якобы передаче алкогольной продукции сотрудникам полиции иностранными гражданами во время проверки.
— Эта информация не подтвердилась, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что полицейского в Шымкенте проверяют по заявлению сотрудницы правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.