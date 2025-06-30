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    21:55, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Полицейского в Шымкенте проверяют по заявлению коллеги — возбуждено дело

    В социальных сетях распространяется информация о возможном преступлении в рядах шымкентской полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Согласно сообщениям пользователей, в центре скандала оказался замначальника местной полицейской службы Енбекшинского района.

    Предположительно, жалобу подала его коллега — сотрудница правоохранительных органов, которая, по неофициальным данным, беременна.

    Факт возбуждения уголовного дела подтвердили в департаменте полиции Шымкента, подчеркнув, что иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.

    — По заявлению женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

    По предварительным данным, заявительница и упоминаемый в заявлении мужчина ранее состояли в близких отношениях.

    По завершении расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что в Алматы завели уголовное дело на сотрудников военкоматов. Высокопоставленные представители системы обороны подозреваются в превышении должностных полномочий.

    Теги:
    Полиция Шымкент Уголовное дело
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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