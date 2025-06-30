Полицейского в Шымкенте проверяют по заявлению коллеги — возбуждено дело

Согласно сообщениям пользователей, в центре скандала оказался замначальника местной полицейской службы Енбекшинского района.

Предположительно, жалобу подала его коллега — сотрудница правоохранительных органов, которая, по неофициальным данным, беременна.

Факт возбуждения уголовного дела подтвердили в департаменте полиции Шымкента, подчеркнув, что иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.

— По заявлению женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

По предварительным данным, заявительница и упоминаемый в заявлении мужчина ранее состояли в близких отношениях.

По завершении расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Алматы завели уголовное дело на сотрудников военкоматов. Высокопоставленные представители системы обороны подозреваются в превышении должностных полномочий.