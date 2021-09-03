+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 23 °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Всеобщий диктант на казахском языке прошел сегодня в стране

3 Сентября 2021 17:57
Поделиться:
Всеобщий диктант на казахском языке прошел сегодня в стране

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня по инициативе Ассамблеи народа Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в Доме дружбы города Нур-Султана, а также во всех областных, городских и районных библиотеках, вузах, колледжах и школах страны одновременно (синхронно) проведен Общеказахстанский открытый диктант АНК на казахском языке, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.

Новости по теме
Мемориальную доску писателю-журналисту Абильфаизу Идрисову открыли в Костанае
«Качественное образование» - На площадке «Азаматтық алаң» прошло заседание с участием экспертов Рекордное количество тяжелобольных COVID-19 зафиксировали в Японии Аким столицы обозначил направления работы акимата

Цель Общеказахстанского открытого диктанта АНК – популяризация государственного языка, формирование казахстанской идентичности, укрепление общественного согласия и единства народа через изучение казахского языка.

Напомним, что в своем Послании от 1 сентября 2021 года Глава государства отметил, что каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен приложить все усилия к изучению государственного языка.

Итоги Общеказахстанского открытого диктанта АНК будут озвучены на республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» в ноябре.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #АНК   #Патриотизм   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:
Новости по теме
Мемориальную доску писателю-журналисту Абильфаизу Идрисову открыли в Костанае
«Качественное образование» - На площадке «Азаматтық алаң» прошло заседание с участием экспертов
Рекордное количество тяжелобольных COVID-19 зафиксировали в Японии
Аким столицы обозначил направления работы акимата
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
4 Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
5 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
6 Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Читайте также
Экспертизу будут проходить «шумные» автомобили в Алматы
Рекордное количество тяжелобольных COVID-19 зафиксировали в Японии
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив