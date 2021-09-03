Всеобщий диктант на казахском языке прошел сегодня в стране

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня по инициативе Ассамблеи народа Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в Доме дружбы города Нур-Султана, а также во всех областных, городских и районных библиотеках, вузах, колледжах и школах страны одновременно (синхронно) проведен Общеказахстанский открытый диктант АНК на казахском языке, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.

Цель Общеказахстанского открытого диктанта АНК – популяризация государственного языка, формирование казахстанской идентичности, укрепление общественного согласия и единства народа через изучение казахского языка.

Напомним, что в своем Послании от 1 сентября 2021 года Глава государства отметил, что каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен приложить все усилия к изучению государственного языка.

Итоги Общеказахстанского открытого диктанта АНК будут озвучены на республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» в ноябре.