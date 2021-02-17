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Всеобщее декларирование: в Минфине ответили на актуальные вопросы

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Февраля 2021, 13:08
Всеобщее декларирование: в Минфине ответили на актуальные вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование доходов и имущества. Введение всеобщего декларирования в стране будет проходить в четыре этапа. Первый этап начался с 1 января этого года, второй же этап вводится с 1 января 2023 года, третий – с 1 января 2024 года и четвертый – с 2025 года. Как проходит всеобщее декларирование, а также на актуальные вопросы, касающиеся предоставления декларации, ответила руководитель управления всеобщего декларирования Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина Кусаинова в интервью МИА «Казинформ».

- Дина Кабдылманаповна, не могли бы Вы напомнить, кто на первом этапе представляет входную декларацию об активах и обязательствах. Сколько человек уже сдали декларацию на сегодня?

- На первом этапе представляют входную декларацию: лица, занимающую ответственную государственную должность и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг». Это все лица, кто обязан с этого года уже представить декларацию об активах и обязательствах.

А на 15 февраля представили декларации 220 тысяч человек по всей стране. В основном сдали декларации госслужащие. Люди стараются сразу исполнять свою обязанность. В любом случае, декларация сдается по состоянию на 31 декабря 2020 года.

- Если говорить точно, то сдают декларацию в этом году работники акиматов, руководители квазигосударственного сектора, к примеру?

- Работники акиматов, маслихатов - все представят декларацию. Кроме того, это руководители квазигосударственного сектора, то есть руководители всех нацкомпаний также должны будут представить декларацию со своими супругами. Директора школ являются руководителями квазигосударственного сектора. Школы - это государственные учреждения. Поэтому будут представлять декларации и директора школ.

- В 2023 году ожидается второй этап декларирования. Кто будет отражать свое имущество?

- На втором этапе с 2023 года вовлечется весь квазигосударственный сектор. Все работники госучреждений и их супруги, работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги, работники национальных компаний тоже обязаны будут представить декларацию. С 2023 года будут сдавать учителя, медсестры, потому что они являются работниками госучреждений, так как больницы - это госучреждения. А квазигосударственные секторы - все компании, где есть доля участия государства, холдинги.

- Предусмотрены ли штрафы или другие виды наказания, если человек не предоставил отчеты?

- Для начала в Кодексе РК об административных правонарушениях предусмотрено предупреждение. Если в течение года нарушение будет повторно выявлено, то уже будет предусмотрен штраф в 3 МРП. Но это сравнительно мало. Все это делается для того, чтобы пока люди научились процессу. Потом, конечно, мы начнем принимать более действенные меры. Правительство считает, что люди для начала должны постепенно привыкнуть к этому новшеству.

- Говоря о полном переходе к 2025 году, кому нужно будет отчитываться о своем имуществе? Будут ли сдавать декларацию иностранные граждане, у которых, к примеру, есть имущество в нашей стране?

- Декларацию представят: все совершеннолетние лица; граждане Республики Казахстан, кандасы; лица, имеющие вид на жительство, иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся резидентами РК. Кроме того, иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, но если у них имеется имущество, которое зарегистрировано на территории Казахстана, или доля участия в жилищном строительстве на территории РК - то есть те, которые имеют какое-либо имущество в нашей стране, тоже должны будут представить декларацию.

Несовершеннолетние лица тоже будут предоставлять декларацию. За них представят законные представители - родители, опекуны.

Если на праве собственности несовершеннолетнего зарегистрировано имущество за пределами Республики Казахстан, имеется доля в строительстве недвижимости по договору о долевом участии как в Казахстане, так и за его пределами, имеются деньги на банковских счетах в иностранных банках в сумме свыше 1 тысячи МРП и имеется нотариально заверенная дебиторская кредиторская задолженность — в этом случае за таких несовершеннолетних должны будут представить декларацию законные представители.

- Ежегодно ли нужно сдавать декларацию?

- После предоставления декларации об активах и обязательствах нужно сдавать ежегодную декларацию. Допустим для госслужащих - это обязанность ежегодная. А для других категорий населения не будет ежегодной. Если у чело в ека есть зарубежные активы, доходы, если у человека было движение по активам, в этом случае он предоставляет декларацию.

Допустим, врач работает в больнице и получает зарплату только в качестве врача. Он представит сначала входную декларацию в 2023 году. Если он работает постоянно в больнице, и у него нет никаких иных доходов, не сдает имущество в аренду, если у него нет активов за рубежом, нет доходов, которые не облагаются налоговым агентом, в этом случае врач не будет предоставлять ежегодную декларацию. Но если вдруг этот врач в 2026 году приобретет квартиру, то в 2027 году он должен будет представить декларацию за 2026 год, в которой должен показать, что он приобрел квартиру, и из каких источников он приобрел ее.

- Что нужно отражать в декларации?

- В декларации об активах и обязательствах надо отражать имущество, которое зарегистрировано в иностранном государстве. Это полностью недвижимое имущество, земельные участки, земельная доля, воздушные морские суда, суда внутреннего водного плавания, транспортные средства, спецтехника или прицепы. Понятно, что нужно указывать те недвижимость и транспорт, которые зарегистрированы в иностранных государствах. Если в Казахстане есть квартира или машина, то это не нужно отражать. Мы специально убрали этот показатель, потому что мы все эти сведения видим. Для этого есть информационные системы, и мы видим, у кого и что зарегистрировано. Поэтому нужно отражать только зарубежное имущество. Деньги на банковских счетах тоже по Казахстану отражать не нужно будет. Надо отражать деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, в сумме совокупно превышающие по всем банковским вкладам 1 тысячу МРП.

В декларации указывается имущество в Республике Казахстан и за ее пределами, если есть доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве.

Долю участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами РК, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, инвестиционное золото, авторское право, объекты интеллектуальной собственности - все это нужно отражать как в Казахстане, так и за его пределами.

Указываются наличные деньги, не превышающие предел в размере 10 тысяч МРП. Указывается дебиторская кредиторская задолженность, которая должна быть нотариально заверена. А кредиты, которые получены в казахстанских банках, отражать не надо.

- К примеру, если у человека есть дорогое ювелирное украшение, нужно ли его указывать в декларации?

- В декларации об активах и обязательствах по желанию физического лица может быть указано любое другое имущество в случае превышения цены за единицу данного имущества в 1 тысячу МРП (при наличии стоимости в определенном отчете об оценке). Если у человека есть дорогое украшение стоимостью свыше 1 тысячи МРП, то необходимо сделать оценку, и тоже можно отразить в декларации.

Кроме того, что касается госслужащих, то в декларации об активах и обязательствах нужно отражать следующее: если человек передал имущество в доверительное управление, в соответствии с Законом «О противодействии коррупции», то он тоже будет отражать, кому, на какой срок и что именно передал в доверительное управление. Допустим, если у определенного госслужащего есть коммерческая недвижимость, и он ее передал в доверительное управление, то он показывает в декларации, какое имущество именно передал и на какой срок.

- Спасибо за интервью!


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