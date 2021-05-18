Всеобщее декларирование: какие сведения будут обязаны предоставить казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель управления всеобщего декларирования департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина Кусаинова.

Так, по ее словам, на основании статьи 45-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа.

Первый этап всеобщего декларирования начался с 1 января 2021 года. На данном этапе будут охвачены государственные служащие и их супруги, а также лица, приравненные к ним, и их супруги.

Второй этап начнется с 1 января 2023 года, предусмотрено первоначальное декларирование для работников государственных предприятий и квазигосударственного сектора и их супругов.

Третий этап начнется с 1 января 2024 года - декларированием будут охвачены руководители и учредители (участники) юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

Четвертый этап начнется с 1 января 2025 года - полный переход на всеобщее декларирование для оставшихся категорий населения.

Общее количество декларантов составит порядка 12,9 млн человек.

Кем представляется Декларация об активах и обязательствах в 2021 году?

Начиная с 1 января 2021 года (1 этап) декларация представляется следующими лицами, являющимися на 1 января года представления декларации:

лицами, занимающими ответственную госдолжность, и их супругами;

лицами, уполномоченными на выполнение госфункций и их супругами;

лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций и их супругами;

лицами, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным Законом РК «О выборах в РК» и Законом РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

«Количество декларантов на первом этапе составит порядка 480 тысяч человек. Срок представления декларации об активах и обязательствах на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2021 года. В электронном виде – не позднее 15 сентября 2021 года», - пояснила Дина Кусаинова.

Куда необходимо представлять декларации об активах и обязательствах?

Физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, например, супруг(а) государственного служащего) представляют декларацию по месту жительства.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, представляют декларацию по месту нахождения.

Способы представления декларации об активах и обязательствах:

В электронном виде – через web-портал Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика» ( cabinet.salyk.kz ), портал «электронного правительства» ( egov.kz ), а также через мобильные приложения eSalyk azamat и eGov mobile.

На бумажном носителе – в органы государственных доходов в явочном порядке либо по почте заказным письмом.

«Декларация об активах и обязательствах предназначена для отражения информации о наличии в Республике Казахстан и за ее пределами имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства: недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»; транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы; деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода», - уточнила Дина Кусаинова.

Кроме того декларация будет содержать сведения об имущества в Республике Казахстан и (или) за ее пределами: доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве; доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Республики Казахстан; ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива); инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторского права; наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица; задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

«В декларации об активах и обязательствах по желанию физического лица может быть указано другое имущество в случае превышения цены (стоимости) за единицу данного имущества 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, при наличии стоимости, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. К другому имуществу не относится имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации», - добавила Дина Кусаинова.

По ее словам, на 17 мая 2021 года в рамках первого этапа декларирования налоговую отчетность уже представили свыше 461 тысячу человек из запланированных 480 тысяч физических лиц, то есть 95,9%.

Перспектива всеобщего декларирования.

Государство, используя декларации как источник информации о полученных доходах и применяемых налоговых вычетов по социальным расходам анализирует эти сведения; видит детальную картину текущего состояния населения страны; определяет социально уязвимые слои населения; взвешенно выстраивает и корректирует политику государственной поддержки.

«Кроме этого, переход к всеобщему декларированию не только позволит снизить теневой оборот и уровень коррупции, а также обеспечит увеличение дополнительных поступлений в государственный бюджет, кроме того повысит налоговую культуру налогоплательщиков Республики Казахстан», - заключила Дина Кусаинова.