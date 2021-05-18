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Всеобщее декларирование: какие сведения будут обязаны предоставить казахстанцы

18 Мая 2021 14:52
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Всеобщее декларирование: какие сведения будут обязаны предоставить казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель управления всеобщего декларирования департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина Кусаинова.

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Так, по ее словам, на основании статьи 45-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа.

Первый этап всеобщего декларирования начался с 1 января 2021 года. На данном этапе будут охвачены государственные служащие и их супруги, а также лица, приравненные к ним, и их супруги.

Второй этап начнется с 1 января 2023 года, предусмотрено первоначальное декларирование для работников государственных предприятий и квазигосударственного сектора и их супругов.

Третий этап начнется с 1 января 2024 года - декларированием будут охвачены руководители и учредители (участники) юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

Четвертый этап начнется с 1 января 2025 года - полный переход на всеобщее декларирование для оставшихся категорий населения.

Общее количество декларантов составит порядка 12,9 млн человек.

Кем представляется Декларация об активах и обязательствах в 2021 году?

Начиная с 1 января 2021 года (1 этап) декларация представляется следующими лицами, являющимися на 1 января года представления декларации:

лицами, занимающими ответственную госдолжность, и их супругами;

лицами, уполномоченными на выполнение госфункций и их супругами;

лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций и их супругами;

лицами, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным Законом РК «О выборах в РК» и Законом РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

«Количество декларантов на первом этапе составит порядка 480 тысяч человек. Срок представления декларации об активах и обязательствах на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2021 года. В электронном виде – не позднее 15 сентября 2021 года», - пояснила Дина Кусаинова.

Куда необходимо представлять декларации об активах и обязательствах?

Физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, например, супруг(а) государственного служащего) представляют декларацию по месту жительства.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, представляют декларацию по месту нахождения.

Способы представления декларации об активах и обязательствах:

В электронном виде – через web-портал Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика» ( cabinet.salyk.kz ), портал «электронного правительства» ( egov.kz ), а также через мобильные приложения eSalyk azamat и eGov mobile.

На бумажном носителе – в органы государственных доходов в явочном порядке либо по почте заказным письмом.

«Декларация об активах и обязательствах предназначена для отражения информации о наличии в Республике Казахстан и за ее пределами имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства: недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»; транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы; деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода», - уточнила Дина Кусаинова.

Кроме того декларация будет содержать сведения об имущества в Республике Казахстан и (или) за ее пределами: доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве; доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Республики Казахстан; ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива); инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторского права; наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица; задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

«В декларации об активах и обязательствах по желанию физического лица может быть указано другое имущество в случае превышения цены (стоимости) за единицу данного имущества 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, при наличии стоимости, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. К другому имуществу не относится имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации», - добавила Дина Кусаинова.

По ее словам, на 17 мая 2021 года в рамках первого этапа декларирования налоговую отчетность уже представили свыше 461 тысячу человек из запланированных 480 тысяч физических лиц, то есть 95,9%.

Перспектива всеобщего декларирования.

Государство, используя декларации как источник информации о полученных доходах и применяемых налоговых вычетов по социальным расходам анализирует эти сведения; видит детальную картину текущего состояния населения страны; определяет социально уязвимые слои населения; взвешенно выстраивает и корректирует политику государственной поддержки.

«Кроме этого, переход к всеобщему декларированию не только позволит снизить теневой оборот и уровень коррупции, а также обеспечит увеличение дополнительных поступлений в государственный бюджет, кроме того повысит налоговую культуру налогоплательщиков Республики Казахстан», - заключила Дина Кусаинова.


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#Экономика   #Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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