Всемирный день поцелуя - эмоциональные кадры из жизни животных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как обитатели алматинского зоопарка выражают любовь к друг другу - в нашем фоторепортаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя (World Kissing Day). Сначала этот праздник появился на Британских островах как Национальный день поцелуя, но затем с распространением интернета приобрел общемировой статус.

По словам фотографа Алматинского зоопарка Михаила Сорокоумова, среди обитателей зоопарка зачастую можно запечатлеть такие эмоциональные кадры.



«Многие говорят, что животные не могут проявлять свои чувства подобно людям. Животные так же, как и люди могут выражать свои эмоции. Они инстинктивно показывают свою любовь, привязанность, уважение и дружбу путем физического контакта. Птицы воркуют, кошки и коты облизывают друг друга, а лошади прижимаются морда к морде - все животные проявляют в своем поведении нечто, похожее на поцелуй.

В своей работе я стараюсь сделать интересные кадры самых умилительных обнимашек и целовашек братьев наших меньших. Животные могут не только проявлять чувства любви друг к другу, но и даже улыбаться и грустить»,- рассказывает фотограф.

Ранее мы рассказывали, как обитатели Алматинского зоопарка справляются с жарой.





ФОТО Михаила Сорокоумова