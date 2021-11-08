Всемирный банк выделит грант на реформирование системы сельского хозяйства Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам встречи министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева с руководством Всемирного банка, прошедшей в столице США Вашингтоне, стороны договорились о сотрудничестве по Программе Всемирного Банка (технической помощи) по оказанию поддержки развитию сельского хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

По информации МСХ РК, Всемирный банк учредил Программу технической помощи для оказания поддержки заинтересованным странам в оценке осуществимых и конкретных вариантов в контексте пересмотра и переориентации их текущей политики и поддержки сельского хозяйства.

Программа уже сотрудничает с 13 странами, чтобы поддержать их в аналитической работе и предоставить технически, экономически и социально осуществимые варианты реформ. В рамках помощи по перестройке сельскохозяйственной политики, Банк организовывает политические круглые столы высокого уровня для повышения глобальной осведомленности и формирования консенсуса в целях мобилизации усилий по переходу к устойчивому сельскому хозяйству.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на встрече с руководством Всемирного банка обсудил вопросы предоставления технической помощи Казахстану, рассчитанную на 2 года, за счет грантовых средств, направленных на поддержку создания устойчивой агропродовольственной системы, ориентированной на рост сельского хозяйства, минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение более высоких результатов в области продовольственной безопасности и питания на основе приоритетов Национального проекта развития АПК на 2021-2025 гг.

В рамках Технической помощи международными экспертами совместно с Министерством сельского хозяйства РК будут проведены углубленный анализ системы субсидирования с учётом международного опыта в данной сфере, предложены эффективные меры господдержки, оказано содействие в предоставлении финансовой поддержки.

Также, принимая во внимание изменения климата, подверженность части Казахстана засухи, Всемирный банк разработал ряд рекомендаций по снижению ее влияния на сельское хозяйство, выработки эффективной стратегии по управлению и смягчению последствий. По заверению казахстанской стороны, данные рекомендации будут тщательно изучены всеми заинтересованными органами.

Стороны подтвердили приверженность достижению позитивных результатов в рамках Технической помощи, а также договорились поддерживать высокую динамику контактов.